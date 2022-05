Una vez más me sentí vulnerable”: Claudia Bahamón cuenta cómo la intentaron robar

La presentadora del reality culinario se sinceró, y se refirió a la actitud de uno de los famosos de esta temporada. Foto: Andrés Espinosa

Claudia Bahamón es una presentadora que muchos adoran gracias a la personalidad y amabilidad que ha demostrado tener a lo largo de su carrera. Ella es un reflejo de nobleza y amor para quienes comparten su día a día y hoy por hoy es considerada una de las famosas más importantes del canal RCN.

Si bien en sus redes no publica la mayoría de las cosas de su vida privada, Claudia se ha esmerado por crear conciencia del medio ambiente y tener a sus seguidores al tanto de lo que pasa en su vida. Sin embargo, no todas las noticias son buenas.

Claudia Bahamón víctima de la inseguridad

Aunque ella es una figura pública y varios pensarían que tiene seguridad, no es así. Ella vive tan libre como puede y le gusta llevar su vida lo más cómoda y cero complicada que pueda, pero se ha topado con sorpresas que la han llevado a sentir miedo.

En su más reciente publicación de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora contó otro de los momentos más angustiantes que vivió en las calles de Cartagena. De acuerdo a su relato, a pesar de ir acompañada, la inseguridad volvió a hacer de las suyas y fue víctima de una persona en un taxi que quiso robarla.

“Una nueva modalidad de robo en Cartagena. La semana pasada a las 11:20 de la noche con un grupo de amigos de trabajo esperábamos frente a la casa en donde nos encontrábamos, a que llegara nuestro conductor de RCN. Las calles de Cartagena de la ciudad vieja son angostas y los andenes también. La calle estaba sola. Éramos un grupo de 5 personas un par arriba del andén y el resto abajo en la calle” empezó diciendo en su relato.

“Venía un taxi. Yo le di la espalda y me moví hacia el andén para darle más espacio a que pasara. En cuestión de segundos el taxi disminuyó la velocidad, abrieron la ventana de atrás y de ella salió un hombre casi hasta la cintura. Me manoteo para robarme, (de espaldas) me asusté, grité, por reacción natural no dejé que me quitaran lo que jalaban y me caí al piso. El taxi arrancó “en picada” (como dicen en mi tierra) y se escapó”.

Después contó que todos los del grupo quedaron en shock. “Pasmados. Lloré de la angustia al sentirme una vez más vulnerada frente a un acto violento en la calle como bien me sucedió en Septiembre del año pasado en la 85 con 11 en Bogotá. Desde entonces camino por las calles con miedo y no es para menos”.

Al finalizar su texto, Bahamón hizo una sensata reflexión: “Soy de las que dice que debemos abrazar y aceptar lo que nos entrega la vida pero aceptar no debe confundirse con resignarse. Si algo nos hace creadores es la capacidad de transformar las cosas, no de soportarlas. Y no podemos sentarnos a ver cómo el mundo y nuestra sociedad se desmorona en frente de nuestros ojos y no hacer nada”.

Igualmente, dijo “¿Me pregunto si algún día podremos cambiar y ser mejores seres humanos? La violencia es el último recurso del incompetente y quiero mantener la ilusión de que como sociedad podemos dejar de serlo, podemos cambiar. No me rendiré ante ese sueño“.