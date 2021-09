Valentina Latyna, la actriz de doblaje que triunfa en el cine de Los Ángeles

Desde Los Ángeles, la actriz colombiana, Valentina Latyna concedió una entrevista a la Revista Cromos y nos comentó un poco más de su vida en el extranjero.

¿Dónde naciste y cómo fue tu infancia en Colombia?

Nací en Bogotá, mi infancia estuvo llena de juegos como escondidas, patinar, correr, o solo sentarse a hablar con los amigos de la cuadra. Lo más lindo de esa época es que todos siguen siendo mis mejores amigos hoy en día.

¿Qué recuerdas de Colombia?

Lo que más recuerdo es el centro de Bogotá, el barrio la Candelaria tiene para mí miles de recuerdos de la infancia, la ASAB, el teatro, el chorro de Quevedo, la ópera en el teatro Colón, el movimiento artístico y cultural en Bogotá es tremendo y no lo he visto del mismo nivel en otro lugar. La Candelaria con sus colores, ruidos y aromas me producen mucha nostalgia.

¿Por qué te inclinaste por el voice- over?

Casi que fue una de aquellas cosas que las mamás te obligan a hacer. Yo tenía 8 años cuando entré a grabar cuñas en RCN no entendía lo que estaba haciendo, pero parecía un juego divertido, han pasado 28 años y estoy igual de confundida explorando siempre mi voz, con diferentes técnicas, apropiando pocas, pero sobre todo divirtiéndome siempre.



¿Cuál fue tu acercamiento a la actuación?

Mi madre es actriz Roció Mora y era parte del elenco de ‘El Chinche’, cuando quedó embarazada los libretistas incluyeron a ese bebé en camino en la historia, nací y crecí en un set de televisión. Pasé mucho tiempo en mi infancia viendo mi mamá actuar esto me inspiro profundamente, eventualmente me profesionalicé en la ASAB (Academia Superior de Arte de Bogotá) y luego viajé a Los Ángeles a estudiar cine en la New York Film Academy.

¿Cuándo llegaste a EE. UU?

En el verano del 2010. Sin inglés, sin amigos, ni familia en Los Ángeles, y con los pocos ahorros en mis bolsillos apostándole a lo inesperado.

¿Cómo fue tu experiencia al trabajar con Dwayne Johnson en la película ‘Proyecto Rampage’?

Una experiencia muy interesante, él es muy responsable con su trabajo, muy cuidadoso en las escenas y definitivamente muy buena gente en set. Te ayuda, y te mira a los ojos eso no es tan común en celebridades de ese calibre.

¿Con qué otros actores de Hollywood has podido trabajar?

Recientemente con Salma Hayek en la película de Marvel Eternals, yo era su doble de voz durante todo el rodaje y fue muy enriquecedor aprender de ella, y ver una latina en películas de acción. Sin dejar atrás ser dirigida por la ganadora del Óscar Chloé Zhao. La experiencia fue surreal.

¿Qué reconocimientos o premios has recibido por tu trabajo?

He recibido 5 nominaciones y 2 premios como mejor locutora hispana en Estados Unidos, concedidos por los considerados premios Oscar de la voz SOVAS y recientemente recibí dos premios como mejor actriz protagónica por el cortometraje Defensless dirigido por el grandioso director Colombiano Javier Augusto Núñez.