Valentina Sampaio y otros famosos transgénero que seguro no conocías

CONOCE A ESTOS 10 FAMOSOS TRANSGÉNERO

1. NikkieTutorials

Nikkie de Jager es una reconocida influencer de maquillaje que en 2020 decidió contarle a sus seguidores que era una mujer transgénero. En el video que, obtuvo más de 35 millones de vistas, la influencer contó que empezó a tomar hormonas cuando tenía 14 años y siempre contó con el apoyo de sus padres.

2. Valentina Sampaio

La transición de esta modelo brasileña empezó cuando tenía 8 años, hoy tiene 23. Es una de las más reconocidas pues en 2019 se convirtió en la primera mujer transgénero contratada por Victoria’s Secret.

3. Gigi gorgeous

Gigi, de 28 años, decidió dar a conocer su proceso cuando tenía 19 y en 2019 lanzó su libro “Él dijo, ella dijo: lecciones, historias y errores de mi viaje transgénero”, todo un éxito en ventas.

4. Carmen Carrera

Su reconocimiento se debe a la participación en un programa de Puerto Rico donde se presentó como un hombre drag queen. Gracias a eso incursionó como modelo transgénero y también activista en Estados Unidos.

5. Kim Petras

Su mayor fuerte es la música y por eso quiere que la reconozcan. Sin embargo, en 2016 se sometió a una cirugía de cambio de sexo y en 2018 lanzó sus dos canciones más populares, ‘Heart to break’ y ‘I don’t want it all’.

6. Las hermanas Wachowski

Lana Wachowski y Lilly Wachowski son las creadoras de la saga “The Matrix”. Lana fue la primera en iniciar su proceso en el 2012 y su hermana Lilly, en 2016, contó que tomaba hormonas femeninas.

7. Chaz Bono

El actor y activista empezó su transformación en 2009, dando a conocer que se sometería a una cirugía para cambiar su sexo. Bono es hijo de la reconocida cantante Cher y Sonny Bono y, saltó a la fama tras la aparición en un programa de su madre llamado “The Cher Show”.

8. Laith Ashley

El reconocido modelo inició su transición en el 2014. Viene de una familia bastante conservadora donde el tema de la diversidad sexual no era muy habitual. En 2019 debutó como cantante.

9. Laverne Cox

La actriz reconocida por su papel de reclusa trans en la serie ‘Orange is the new black’ marcó historia al convertirse en la primera persona transgénero en posar para Time.

10. Mj Rodríguez

Tiene 29 años y es actriz. Participó en la serie de Ryan Murphy ‘Pose’ junto a otras 4 mujeres transgénero como protagonistas.

