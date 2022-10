“Vamos a brindar por él”: así reaccionó Karol G ante fan dormido en concierto

La cantante colombiana Karol G inició una nueva gira mundial, a la que llama ‘Strip Love Tour’ con la que ya ha recorrido varios países del globo terráqueo, demostrando el éxito internacional con el que cuenta.

La paisa Karol G hizo historia anoche en el Madison Square Garden de New York y mostró detalles que no se vieron en escena. Foto: Instagram

¿Qué pasó con Karol G en su concierto?

A través de la cuenta @enriitv de TikTok se pudo evidenciar el hecho de un fan de Karol G que se duerme en pleno concierto de la colombiana en Estados Unidos.

Ella decide mostrarlo a los demás asistentes diciendo “Vamos a brindar por él para que cuando se despierte vea este video mañana”.

La paisa recalca: “Amigo yo te vi todas las primeras canciones me las estabas bailando impresionante, entonces te mando un besito y vamos a brindar por él”, comentó la colombiana.

Los comentarios no se hicieron esperar en el video de TikTok: “se metió las 200 copas él solito”, “a lo mejor tenía sueño”, “se pasó de 200 copas”, “de pronto salió cansado del trabajo”, “lástima esa entrada”, “seguro estuvo super el show de Karol que se tomó en serio las 200 copas” “Tomó mucho antes del concierto”, entre otros.

Según el video, el fanático se durmió porque su show no es como el de Rosalía y además es aburrido.

A Karol G le propusieron matrimonio en vivo

En plena presentación en este país francófono canadiense, un fan se robó la atención de muchos por sostener una pancarta en la que pedía la mano de la intérprete de ‘Bichota’, ella no pudo ignorar el mensaje que exactamente decía: “Carolina Giraldo, cásate conmigo, por favor, que la tóxica me dio permiso”.

A la antioqueña le causó gracia y por supuesto, jocosamente, le contestó: “Ay, yo te amo. Así, ¿con anillo y todo?”.

El problema es que Giraldo no le comió cuenta y finalmente lo terminó rechazando, estas fueron sus palabras: “Pero es que yo no me quiero comprometer. Estamos solitos, ¿sí o no? Una chimba”.

“$trip Love Tour” ingresa al top 10 de giras mundiales exitosas

La intérprete de ‘Provenza’, compartió un gran éxito en su carrera musical al publicar en su cuenta oficial de Instagram su emoción al ver que su gira “$trip Love Tour” había ingresado en el top 10 de las giras musicales más exitosas a nivel mundial, ubicándose en el octavo lugar con más de 13,312 tiquetes promedio vendidos según publico la revista comercial “POLLSTAR”.

La cantante publicó un mensaje expresando su gran emoción por ver el resultado de su trabajo:

“Ver mi nombre en el top 10 de las giras más exitosas a nivel mundial, wow, wow, wow, qué motivación, vamos por más pues”, escribió Karol.

