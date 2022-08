Vasculitis: Esta es la enfermedad de Ashton Kutcher que casi lo deja ciego

El pasado 8 de agosto el actor Ashton Kutcher reveló que por años ha estado batallando contra una enfermedad que le ha afectado el oído, la vista y la capacidad de caminar durante más de un año.

En un video exclusivo publicado en “Access Hollywood” Ashton Kutcher dijo que su salud se ha visto afectada por una enfermedad llamada vasculitis. “Hace como dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis. Me dejó sin visión, sin audición, me dejó sin equilibrio. Me llevó como un año recuperarlo”.

“No lo aprecias realmente hasta que desaparece, hasta que dices: ‘No sé si voy a poder volver a ver’. No sé si voy a ser capaz de oír de nuevo, no sé si voy a ser capaz de caminar de nuevo”, después agregó: “Tengo suerte de estar vivo”.

¿Qué es vasculitis la enfermedad que tiene Ashton Kutcher?

Según Mayo Clinic, la entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación “la vasculitis es una inflamación de los vasos sanguíneos. La inflamación puede engrosar las paredes de dichos vasos, lo que reduce el ancho del conducto interior de estos. Si se restringe el flujo sanguíneo, los órganos y los tejidos pueden dañarse”.

Hay muchos tipos de vasculitis y la mayoría es poco frecuente. “La vasculitis puede afectar a un solo órgano o a varios. La afección puede ser de corta o larga duración.

Puede afectar a cualquier persona, aunque algunos tipos de vasculitis son más frecuentes entre ciertos grupos etarios. Según el tipo que tengas, es posible que mejores sin tratamiento. La mayoría de los tipos requieren medicamentos para controlar la inflamación y evitar los brotes”, señaló la entidad.

Vasculitis síntomas

Entre los síntomas generales que resalta Mayo Clinic, está que la mayoría de los tipos de vasculitis incluyen los siguientes signos:

Fiebre

Dolor de cabeza

Fatiga

Pérdida de peso

Molestias y dolores generales

Otros signos y síntomas se relacionan con las partes del cuerpo afectadas y abarcan los siguientes: