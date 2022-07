Verónica Velásquez: “Nora Villamizar es una niña muy enamoradiza”

Nora es la menor de los hermanos Villegas, la niña consentida de la casa a la que los hermanos Villegas, Leonardo y Emmanuel cuidan con recelo. Es una joven cauta y temerosa que piensa cada cosa que dice y cada paso que da.

Si bien agradece lo que sus hermanos le han dado, llega un momento en el que empieza a resentir la sobreprotección y el encierro al que la tienen limitada. Por eso, en el afán de experimentar lo que no ha podido, considera volarse de la casa con Alonso, su primer amor y a la vez la mano derecha de su hermano Leonardo, un hombre prohibido para ella.

Nora es la menor de los hermanos Villegas, la niña consentida de la casa a la que los hermanos Villegas, Leonardo y Emmanuel cuidan con recelo Foto: Caracol Televisión

La actriz Verónica Velásquez habló con la Revista Cromos y nos contó parte de su proceso para interpretar a Nora Villegas en esta producción de Caracol Televisión, además también nos comentó sobre la maternidad y su pequeño hijo, Frank Soriam Velásquez

¿Cómo llegó a tu vida el papel de Nora Villegas?

Fui a la audición en Caracol y me presenté, pero al ver tantas chicas de renombre en la televisión colombiana siempre me dio nervios. Pero dije, voy a entrar y haré lo que creó que sé hacer muy bien que es actuar. Aunque particularmente debo decir que el universo conspiro a mi favor en la audición y todo se dio. Fui al call back y al día siguiente me confirmaron que interpretaría a Nora Villegas.

¿Cómo fue grabar en pandemia?

Grabar en pandemia fue una locura nos hicieron pruebas Covid- 19 cada 10 a 15 días o sino antes, afortunadamente ninguno de los actores estuvo enfermo, pero sí sufrió el equipo de producción. No paramos el rodaje pero si hubo temas de errores técnicos que nos dio mucha curiosidad y risa.

¿Cómo fue compartir con este elenco?

Muy enriquecedor, todos tenían unas carreras muchos más sólidas que la mía, pues es mi primera producción nacional. Aprendí mucho de ellos, si tenía alguna duda, entonces les preguntaba y siempre estuvieron dispuestos a colaborarme en lo que necesitara.

A veces me entraban los nervios en las grabaciones, me calmaban, me decían más bien manéjalo por ese lado o párate aquí, la verdad ellos fueron muy especiales conmigo. Estaba como recién llegada del colegio, muy espumita, aprendiendo, viendo, escuchando a todos.

Invitación del elenco de 'El cartel de los sapos - El origen' | Cromos

¿Cómo describes esta nueva etapa que estás viviendo con la maternidad?

Acabo de tener un hijo y me dedique el año pasado y este comienzo de año en mi embarazo, conocer a este nuevo ser que me dio Diosito. Siento que personalmente en el embarazo me fue muy bien, estuve tranquila, no tuve estos malestares o síntomas, el embarazo ni lo sentí. Pero me ha costado más ahorita porque los primeros días fueron un caos y no podía dormir y me estresaba, el bebé llorando y yo también y con el tiempo pues nos hemos ido conociendo un poco más y me ha cambiado la vida.

¿Qué desenlace tendrá dentro de la telenovela Nora Villegas?

Nora es una niña muy dulce, súper entregada a la familia y es muy enamoradiza, pues hombre que le gusta, hombre que lo da todo. En este descubrir de la historias sus hermanos no son tan queridos a veces le hacen doler su corazón en algunos momento. Es una mujer luchadora porque, aunque le ha ido mal en el amor, sigue intentando y nunca pierde la fe y es esa resiliencia la que es de admirar de este personaje.