¿Victoria Beckham filtraba historias sobre los Sussex? Esto dice la biografía real

Recientemente, el biógrafo real, Tom Bower, publicó un nuevo libro sobre la familia real, que parece centrarse específicamente en en Meghan Markle y el príncipe Harry

Libro de Meghan Markle y el príncipe Harry

Titulado Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors, el libro da detalles de los nervios de la pareja por todas las historias filtradas sobre ellos.

Entre las afirmaciones explosivas del libro, está que a la pareja de Sussex les preocupaba mucho que sus amigos filtraran historias sobre ellos a la prensa.

A través de Us Weekly, Bower escribió que la pareja estaba muy estresada por las historias que se filtraban sobre ellos, y que en un momento Meghan “sospechó de una indiscreción de Victoria Beckham”.

Según el autor, “Harry llamó a David Beckham para repetir la acusación” y que " indignados, las negaciones veraces de Beckham dañaron su relación”.

Sobre el tema, ni Meghan, Harry, Victoria o David han comentado nada al respecto. Sin embargo, tanto el futbolista como la cantante fueron invitados a la boda de los Sussex, por lo que se podría suponer que Victoria habría dicho un comentario sobre la pareja, pero esto no se confirmó.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que se habla de esto, pues en junio, una fuente le dijo al medio The Sun que “cuando Meghan se mudó a Londres, Victoria compartió un montón de consejos de belleza, pero no mucho después, algunos de estos aparecieron impresos y Meghan estaba furiosa”.

La fuente señaló que “Harry es muy protector con Meghan y decidió abordar el asunto de frente contactando directamente a su buen amigo, David. Harry fue muy educado, pero obviamente fue un intercambio bastante incómodo y David estaba mortificado”. Rápidamente corrigió a Harry y los dos hombres acordaron seguir adelante, pero ciertamente hizo que las cosas se vieran incómodas por un tiempo. Más tarde resultó que la fuga probablemente provenía de un salón de belleza. Unos pocos meses”.

La petición de Harry y Megan a Netflix

Bien se sabe que el príncipe Harry y Meghan Markle decidieron dar un paso al costado de todo el clan de esta familia real británica.

La serie ‘The Crown’ muestra la historia, los escándalos y hechos que han marcado a la monarquía de ese país por largo tiempo.

Lo que se sabe es que no siempre se muestran las cosas tal y como son, y no con una imagen siempre positiva, por lo de los duques quieren que se retire de la plataforma.

Según The Mirror, el acuerdo que firmaron Harry y Meghan con Netflix podría ser contraproducente para ellos. Para la biógrafa real Angela Levin, la estrategia que tenían pensada los duques de Sussex con ese acuerdo ahora los está ridiculizando.

La pareja quiere que la serie termine antes de los pactado con la compañía pues está haciendo burla sobre su padre el príncipe Carlos, la princesa Diana y la Reina Isabel II.

Levin aseguró que el príncipe Harry estaba al pendiente de todo lo que se transmitía en esta serie pero “ya había declarado que insistiría en que se detenga antes de que me llegue”.

Cuando se refiere a esto lo hace para que dentro de la serie no se emitan hechos o situaciones que lo pongan a él o a su esposa en el ojo público.