Así sorprendió Anthony Hopkins a sus seguidores al bailar ‘La Pollera Colorá’

El actor británico Anthony Hopkins encendió las redes sociales este domingo al subir en su cuenta de Twitter un video de 17 segundos bailando la cumbia colombiana La Pollera Colorá en su casa de verano en Estados Unidos.

Origen de la Pollera Colorá

La canción la Pollera Colorá, identifica al folklore del Caribe colombiano. Según la historia fue compuesta en 1960 por el clarinetista Juan Bautista Madera Castro, orquesta del músico corozalero Pedro Salcedo.

Un par de años después, el cantante Wilson Choperena, quien era el vocalista de la orquesta, le agregó letra. Madera tiene el 50 % de los derechos sobre la canción, mientras Choperena tiene el 25 %.

Anthony Hopkins le encanta la cultura latina

Por otro lado, no es la primera vez que Anthony hace un homenaje a la cultura latina y cada vez que puede se acuerda de Colombia y su música. En la recepción de la ceremonia de los Óscar se le vio bailando salsa, el ‘Llorarás’ del cantante Óscar D’ León con su esposa Stella Arroyave.

En otro video que fue publicado por el actor en el 2021, el protagonista de ‘Conoce a Joe Blzck’ apareció bailando un merengue de Elvis Crespo y mientras hacía esto gritó de manera eufórica: “Soy colombiano”.

Su cercanía con Colombia procede por su matrimonio con la colombiana, Stella Arroyave, quien es 18 años menor que el actor.

Stella nació en Popayán, más adelante en su juventud abandonó Colombia para irse a vivir a Estados Unidos con el sueño de ser actriz. Según Vanity Fair, primero lo hizo en Nueva York, aunque poco después se trasladó a Los Ángeles, donde acabó abriendo un negocio de antigüedades y una galería de arte en Malibú. Y fue en ese lugar que conoció al actor británico de origen norteamericano, quien se rindió ante los encantos de la Colombiana, la gastronomía y cultura del país origen de su mujer.

“Estoy casado con una mujer optimista a prueba de todo que es feliz desde que se levanta”, ha dicho el actor en una entrevista refiriéndose a su compañera, Stella.

El camino de Anthony Hopkins

Anthony ha sido nominado a los premios de la Academia en seis ocasiones y ha ganado dos veces. Su primera nominación y galardón llegaron en 1992 como Mejor Actor por ‘The Silence of the Lambs’. Y 18 años después en 2021 se convirtió en la persona más longeva en ganar un premio Oscar a Mejor Actor, por su participación en ‘The Father’.

En alguna ocasión mencionó algo de su infancia: “Me sentía el más tonto de la clase, quizá tenía problemas de aprendizaje, pero era incapaz de entender nada. Mi infancia fue inútil y enteramente confusa. Todo el mundo me ridiculizaba”, reveló el actor en reciente entrevista con The New York Times, siendo el hijo de un panadero y una ama de casa.

“Cuando pienso en cómo mis padres se esclavizaron toda su vida en una panadería para ganar una miseria... yo lo he tenido demasiado fácil. Me avergüenzo de ser actor. Debería estar haciendo otra cosa. Actuar es un arte de tercera. Nos pagan demasiado y nos hacen demasiado caso. Me gusta la atención y el dinero, pero me siento como un estafador”, declaró con apabullante sinceridad en The Guardian.