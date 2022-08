Video: Belinda se fue de vacaciones con un famoso actor de Hollywood

Belinda es una reconocida cantante mexicana que hace poco dio de qué hablar por su ruptura con el artista Christian Nodal.

La noticia de que Belinda y Christian Nodal terminaron sorprendió a sus seguidores pues la pareja tenía planes de boda.

Tras este anuncio se empezaron a especular detalles de la razón de su decisión pero ninguno de los artistas se pronunció.

Belinda decidió irse por un tiempo a Madrid para continuar con su carrera actoral y hacer su participación en la serie de Netflix “Bienvenidos a Edén”.

Nodal por su parte sigue realizando conciertos y se conoce que su nueva pareja es la rapera Cazzu.

Pero recientemente la cantante mexicana Belinda publicó un video que dejó a sus fanáticos con dudas, pues está acompañada de un famoso de Hollywood.

Vídeo: Belinda se fue de vacaciones con un famoso actor de Hollywood

Belinda dio a conocer a través de varias publicaciones en su cuenta de Instagram que está de vacaciones junto a varias personas.

La mexicana se fue durante unos días a unas paradisíacas playas de Europa en compañía de un reconocido actor de Hollywood.

Se trata del reconocido actor y cantante de 30 Seconds to Mars, Jared Leto.

Ellos hicieron varias actividades entre esas navegar en el hermoso mar de esta playa y escalar. Belinda compartió unos videos.

Con esas publicaciones los rumores de un posible romance entre Belinda y Jared Leto empezaron a crecer entre sus seguidores.

Pero la cantante ha confirmado en entrevistas anteriores que ellos tienen una amistad de más de 8 años y suelen hacer planes juntos.

Las fotos que compartió la cantante junto al actor fueron acompañadas por un mensaje que dice: “Verano 22, irrepetible”.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, algunos negativos, otros en tono de burla y otros elogiando su belleza.

“Uy no Belinda, es la verdadera, ganando como siempre (...) Beli triunfando como siempre. Jajajajaja. Esta mujer es el verdadero “quien pudiera” REINA. Hermosa. Estás viendo que no te superan y empiezas a subir esas fotos desde ayer… pobre a de estar bien arrepentido (...) No puedes pasar de un 2 a un 10 tan rápido (...) Ay, yo también me quiero curar de un desamor junto a Jared Leto”, fueron algunos de los comentarios en las publicaciones de la cantante.

