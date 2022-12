Video: Camilo mostró a Evaluna preparando natilla por primera vez

La pareja conformada por Evaluna y Camilo sigue dando de qué hablar. Tras el matrimonio de los artistas en el 2020, han compartido con sus seguidores a través de redes sociales cada paso que van dando en su relación.

Aunque la pareja ha estado más reservada tras el nacimiento de su hija Índigo, cada día, los cantantes han tratado de demostrar el amor que se tienen y de inspirar a otros con su historia de unión familiar.

Puedes leer: Fans de Camilo no soportan a Evaluna, esta es la razón

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner se acompañan en todo momento. Foto: Getty Images - Getty Images

En esta ocasión, fue el cantante colombiano el que mostró en su cuenta oficial de Instagram a su esposa preparando, por primera vez en su vida, natilla, un postre que se ha caracterizado por ser una tradición en las navidades de Colombia.

Desde su casa en Miami, Estados Unidos, se puede ver a Camilo entrando a la cocina mientras Evaluna prepara el exquisito postre. Al entrar, el colombiano se reía mientras mostraba que la venezolana tenía en la pantalla de un dispositivo un tutorial con la receta.

Aunque ella trató de ocultarlo, su esposo la dejó en una tierna evidencia frente a sus seguidores. Después, se puede ver a Evaluna revolviendo los ingredientes en la olla, mientras la consistencia de la natilla comienza a cambiar. “Mira como se vuelve. Qué lindo”, dijo la cantante.

Al finalizar el video, el artista paisa mostró una costumbre que tiene cuando la natilla está cuajando, la cual, resultó divertida para algunos y desagradable para otros.

Lee también: “Casi me echan”: Camilo tuvo un “problema” de seguridad antes de su concierto

Antes de que esté listo esta preparación para comer, Camilo acostumbra a palparla con las manos sin que nadie se dé cuenta. “Cuando la natilla no está lista todavía yo le hago esto. ¿Y quién se da cuenta? Nadie, después se la comen y nadie se da cuenta. Dios mío padre, es mi felicidad” indicó.

El video ya cuenta con más de 200 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios entre los que destaca uno del músico Julián Turizo que escribió: “Mandaaa un poquito!!”.

Otros comentarios de los seguidores fueron: “Qué tu pareja tenga el detalle de buscar cómo preparar un alimento típico de su nacionalidad no tiene precio”, “Jugar con el alimento es pecado”, “Un amor como Evaluna y Camilo perfecto en todos los sentidos” y “Que vivan los tutoriales para cómo hacer de todo en casa”.

¿Usuaria de TikTok capta el rostro de Índigo o es montaje?

La usuaria de TikTok llamada @isabel_ff.hn publicó el video donde se ve a Camilo y Evaluna con su bebé mientras caminan en un desconocido aeropuerto. Aunque la pareja ha mantenido en privacidad con el tema por ahora y no quieren exhibir el rostro de la menor.

La usuaria quien estaba esperando en sala captó la imagen para sus seguidores, lo subió a su perfil y de inmediato explotaron las redes.

Puedes leer: “Sí somos una secta”: Camilo se refiere a la familia Montaner y genera polémica

Luego de la publicación hubo opiniones encontradas en cuanto al posteo de la joven ya que muchos seguidores de los artistas estuvieron de acuerdo pues no les parece que la menor la tengan escondida, mientras otros fanáticos de la pareja no estuvieron de acuerdo con la publicación, ya que ambos famosos han hecho hasta lo imposible para que la carita de la bebé no sea descubierta.

Así mismo, hay quienes creen que se trata de un montaje ya que, en algunas partes, el color de piel no es el mismo y la calidad del rostro con respecto al resto del cuerpo también se ve diferente.