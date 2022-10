Video: Don Omar se ‘desahogó’ y contó por qué es su riña con Daddy Yankee

William Omar Landrón, nombre verdadero de Don Omar, admitió que durante toda su carrera ha trabajado muy duro para lograr el reconocimiento y que muchas personas de la industria no lo conocen a pesar de que han llegado a hablar de su supuesta forma de ser.

El reguetonero puertorriqueño habló de su música, de sus shows, de sus colegas e incluso de la canción que más le gusta cantar en público.

Don Omar y su ‘riña’ con Daddy Yankee

Se dicen que Don Omar y Daddy Yankee viven en constante competencia, pues ambos han tenido éxitos de venta y sencillos que continúan siendo coreados por miles de personas en todo el mundo.

“Lo que estoy diciendo lo puedo decir con tanta tranquilidad que él es mi abogado, igual que es abogado de Rhapy (Pina) igual que es abogado de Yankee. Si esto que yo estoy diciendo aquí no es verdad, a lo mejor mañana terminan demandando, pero yo estoy esperando una demanda hace más de cinco años, que nunca va a llegar”, dijo Don Omar en entrevista con El Chombo.

“Yo creo que todo el mundo sabe que Raymond (Yankee) y yo no hemos sido amigos ni un solo día de nuestras vidas, que no creo que nos interese a ninguno de los dos ser amigo de ninguno”, según lo que aclaró.

“Cuando le hablo del ‘show’, Raphy me dice vamos a meter a Yankee. Yo le dije: ‘tú como que no estás entendiendo que yo lo que quiero es hacer una última gira de Don Omar, retirarme e irme a mi casa. No quiero abrir una libreta de 100 presentaciones por el mundo’. Yo lo que quería hacer era lo más rápido e irme para mi casa. Accedo a soltar mi plan y comenzar a colaborar en esto nuevo que podría ser supergrande”, contó.

Dijo que después de haber tenido varias conversaciones con Raphy del tema él decidió tomar las riendas del mercadeo de los dos, sin embargo, en el proceso hubo cosas que no salieron bien pues en la promoción decidió usar sin permiso una canción de Don Omar.

“La primera noche del show de Puerto Rico sale Daddy Yanke, sale Don Omar, nos dimos la mano, nos vamos para la casa, y la primera plana del periódico del día siguiente dice ‘Daddy Yanke noquea a Don Omar’”, rememoró.

“Déjame decirte una cosa, esas son las cosas que no quiere escuchar la gente, las primeras planas de los periódicos se compran, y en una ecuación donde solo hay dos personas… Si yo no compré la portada, ¿Quién la compró?”, cuestionó el intérprete de Ella y yo.

Con molestia también dijo: “Yo le dije ‘claro que no va a volver a pasar, yo soy el primero que no va a venir más porque si aquí teníamos un negocio en el que todas las partes se están respetando, no seamos tontos, no seamos estúpidos’”.

“Como yo no soy empleado de nadie y no me gusta que me falten el respeto me fui. Nadie se dio cuenta que yo no estaba, cuando me empezaron a buscar yo estaba en mi cuarto de hotel escribiendo un mail para el señor Raphael Pina, dejándole saber que nunca más se atrevieran a hablarme de esto”, expresó, sobre un show en Las Vegas, señalando que le desconectaron los cables y se devolvió indignado.