Video: Dua Lipa enamoró a los colombianos hablando en español

La británica de ascendencia albanokosovar sorprendió a sus seguidores y fanáticos por su carisma, belleza y destreza en el escenario. Un verdadero espectáculo en un escenario nada convencional para los asistentes.

Puedes ver: Dua Lipa Bogotá 2022: así se desarrolló el concierto en el Salitre Mágico

"Future Nostalgia" de Dua Lipa ha sido un éxito al incluir canciones que acumulan más de 6.000 millones de reproducciones hasta el momento, especialmente "Don’t Start Now", "Physical" y "Break My Heart". Foto: Cortesía Warner Music

Luego del concierto, las críticas por la elección del lugar no se hicieron esperar, algunos aseguraron que no pudieron ver bien a la artista a pesar de pagar casi $270.000 en la boleta. Otros por su parte, quienes no pagaron la boleta pudieron ver a la artista desde separadores y árboles.

Puedes leer: ¿Cuál es el signo zodiacal de Dua Lipa? Así rige su personalidad

Es más, algunos transeúntes pudieron ver el concierto desde la avenida 68, con mejor ubicación que los que estaba adentro.

Aunque algunos asistentes la pasaron bien y otros mal por no ver a su artista, no hay que desmeritar la presentación de la británica fue única y especial para los fanáticos donde les regalo algunas frases en español.

Esto fue lo que dijo Dua Lipa en español

“Estoy muy emocionada. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por su amor. Gracias por su energía. Gracias por su apoyo”, comentó la cantante de 27 años.

“Yo quiero decir muchas cosas, pero mi español no es perfecto. Yo necesito estudiar más”, dijo la británica mientras la gente la aplaudía con fuerza.

“Los quiero muchísimo” … Ok ¡Vamos a disfrutar mucho!”, concluyó la artista.

Dua lipa no podía ser más perfecta y de repente habla en español en un concierto en colombia 🤩🤩 pic.twitter.com/kfIPYw3lFQ — any🍌 (@fandelobonito) September 19, 2022

La cantante antes de iniciar la gira por Latinoamérica ha tomado clases de castellano y se ha preparado para tener un español magistral para la gira, eso se nota porque al estar en gira por España no manejaba muy bien nuestro idioma.

La mayoría de sus fanáticos se sorprendieron con la propiedad en la que habló. No olvidemos que la artista ha colaborado con estrellas latinas como J Balvin o Bad Bunny, quienes le han ayudado a perfeccionar su español.

No es la primera vez que la artista habla español, a través de sus redes sociales se ha compartido un video con algunos momentos hablando con su amigos españoles-

En uno de ellos se escucha diciendo: “Muchas copas de vino, mucha yoga, mucha conversaciones en español”.

“Yo también estoy muy emocionada de que estés aquí”, comenta la artista en otro video.