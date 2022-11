El regalazo de Karol G a una fan que asistió a varios shows de su gira

Karol G es sin duda la exponente femenina del género urbano latinoamericano más exitosa del momento, aprovechando la gran recepción que tiene entre los seguidores de este estilo musical, desarrolló una nueva gira que se llama ‘Strip Love Tour’, la cual ha visitado varias ciudades en el continente americano.

En los últimos meses ha estado recorriendo varios puntos de Estados Unidos y como era de esperarse, en algunos shows han sucedido cosas que han dejado bastante de que hablar.

Por ejemplo, en un reciente concierto, la reggaetonera le dio tremenda sorpresa a una joven que terminó siendo muy envidiada por la fanaticada.

La situación se dio cuando Karol G notó una cartelera que llevaba un mensaje que definitivamente robó su atención, en el que se destacaba un resumen de los conciertos a los que la fan asistió en las últimas semanas.

De repente la intérprete de ‘Bichota’ se dio cuenta del llamativo letrero y aprovechó para leerlo en voz alta frente a todos los asistentes, esta fue la reacción: “¿Has estado en esos shows? ¿en serio?”, le preguntó a la admiradora.

Los shows en los que ha estado la fiel admiradora

El llamativo mensaje decía exactamente lo siguiente: “He estado en Coachella, Arizona, Anaheim, San Diego y Los Ángeles. Te sigo hasta donde el dinero me alcance”, mientras Carolina Giraldo leía la pancarta la mujer gritaba de la emoción que sentía.

La historia no termina ahí, resulta que la antioqueña tuvo un gran gesto y le hizo una propuesta a la mujer, haciendo referencia a un concierto que dará en el futuro.

El detallazo de Karol G a la joven

“Resulta que yo el otro año no voy a ir de tour y no voy a ir de gira… lo decidí. Tengo un concierto, que es el concierto en el estadio de Puerto Rico y a ese no sé si vas a ir, pero a ese te invita la ‘Bichota’. Te lleva, te viaja, te da el backstage”, fue la espectacular cortesía de la cantante.

Los espectadores reaccionaron con histeria, contentos, aunque envidiosos con el detalle, mientras tanto, Karol G le pidió a uno de sus trabajadores que se dirigiera a donde estaba la chica para tomar sus datos y contactarla próximamente.

“Así que, ¡hey!, alguien de mi equipo [que venga] para que le tome los datos, todo, que nos vamos para PR”, concluyó la celebridad paisa.