Video: Nicolás Reyes nos cuenta algunos secretos de ‘El olvido que seremos’

‘El olvido que seremos’ es una película basada en la novela del mismo nombre, escrita por Héctor Abada Faciolince. Luego de varios meses de espera debido a la pandemia este 15 de junio se estrenó en las salas de cine colombianas la aclamada cinta.

Te puede interesar: Revelaciones de ‘El olvido que seremos’ dadas por su director Fernando Trueba

Este filme fue el ganador del Premio Goya a mejor película Iberoamericana. Cuenta con la dirección de Fernando Trueba y la participación de Javier Cámara, Aida Morales, Patricia Tamayo, Juan Pablo Urrego y Nicolás Reyes.

En entrevista con la Revista Cromos, este joven actor nos contó algunas infidencias de la filmación que hicieron tan especial a esta gran producción.

¿Qué significó para ti como actor participar en esta producción?

Nicolás Reyes (NR): “Como un actor tan joven, a penas estoy iniciando mi carrera, fue algo muy importante. Me marcó y fue lo que me enseñó qué es la actuación en sí y cómo funciona todo. Con los actores, el director y todos los que estuvieron involucrados aprendí mucho. Para mí es como el inicio en este mundo de la actuación”.

¿Cuál fue el reto más grande a nivel actoral?

NR: “El reto más grande fue acostumbrarme y acoplarme a la forma de trabajo de los otros actores y toda la producción. Es Dago García y Caracol es algo muy grande y profesional. Lo más difícil fue acoplarme a ese ambiente tan profesional”.

Cuéntanos una anécdota del rodaje

NR: “Hay una que me gusta mucho, me da risa y también me da pena. Algo de lo que más me gusto de la producción fue que estaba ambientada en los años 70; había muchas cosas que yo no conocía como los carros y en este caso fue la máquina de escribir.

Un día estábamos grabando en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Mientras estaba organizando el set, yo estaba escribiendo en la máquina de escribir. Y me equivoqué y pregunto: ‘¿cómo es que se borra?’

Entonces todos se me ríen y yo no entendía y yo buscando la tecla. Me explican que eso es poniendo un papelito y que lo pegue y que vuelva y empiece. Eso me dio mucha pena, fue muy charro. Yo no tenía ni idea”.

Lee también: ‘El olvido que seremos’ llega hoy a las salas de cine colombianas

¿Qué sentiste cuando anunciaron que “El olvido que seremos” recibió el premio Goya a mejor película iberoamericana?

NR: “Mucha, mucha emoción y mucha gratitud. El trabajo que todos hicimos, el esfuerzo y todo el amor que le pusimos valió la pena. Sabíamos que nos esforzamos, sabíamos que nos merecíamos eso”.

¿Cuál es tu consejo para los niños y adolescentes que sueñan con pertenecer al mundo de la actuación?

NR: “Lo mejor que pueden hacer es perseverancia, siempre sigan intentando, no fuercen las cosas y que sobre todo busquen diferentes caminos. Siempre se deben buscar diferentes cosas y [tener en cuenta] lo que el mundo quiera para ustedes”.

¿Qué se viene en tu carrera?

NR: “Por ahora, seguir haciendo castings, seguir haciendo películas. Seguir descubriendo lo que me gusta: actuando, modelando. Hacer todo lo que pueda. Quiero encontrar eso que me describa, ese papel que a mí me guste”.

¿Cuál es tu sueño más grande como actor?

NR: “Como actor ideal sería un actor que participe en todas las películas, que tenga perfiles de todo, del malo y del bueno. Me gustaría mucho hacer películas en otros idiomas e ir a lo grande”.

Por favor invita todos los lectores y seguidores de la Revista Cromos a ver la película.

NR: “No se pueden perder esta increíble producción. ‘El olvido que seremos’ es hecha con todo el amor y con toda la pasión del mundo. Es una película colombiana y es una historia que nos identifica. Así que no se la pueden perder”.