¿Vuelve RBD?: se avivan los rumores de una posible gira el 2023

La agrupación que nació gracias a la telenovela Rebelde estaría planeando una serie de conciertos el próximo año (2023). El propósito, además de llenar los estadios más importantes del mundo, es complacer a su fandom que hoy en día esperan su regreso.

Su llegada a los escenarios fue reavivada por el influenciador Pablo Chagra, conocido en México por sus publicaciones en TikTok sobre el mundo de las celebridades. El creador de contenido explicó que los conciertos se llevarían a cabo en los países en los que hay mayor cantidad de seguidores.

“De lo bueno poco, pero a lo grande. Me enteré, me contaron, me dijeron, me susurraron al oído que van a ser pocas presentaciones en los países más icónicos en la carrera de Rebelde”, dijo Chagra a través de su canal Chismillennial.

Las especulaciones sobre el reencuentro de la banda conformada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, habrían comenzado desde febrero de 2022. Alfonso Herrera, conocido como Poncho, sería el único integrante original que no estaría.

Aunque varios de los integrantes de RBD saltaron a la fama como actrices y cantantes gracias al éxito de la agrupación, se popularizaron aún más en los últimos meses tras el éxito de su concierto en línea Ser o Parecer realizado en 2020.

Además de eso, hubo un pequeño encuentro de nuevo en la boda de Perroni, que interpretaba a Lupita en la novela, e invitó a Anahí, Christopher y Christian, de hecho, en la celebración interpretaron algunos de sus éxitos, por ejemplo, la recordada Sálvame.

No es la primera vez que se habla de un reencuentro

Desde la conformación de la banda en 2004, la agrupación tuvo un éxito rotundo que rompió las barreras de su país de origen, incluso de América Latina, contando con giras por Europa y Norteamérica. Su música marcó a toda una generación, que sueña con su reencuentro.

Aunque hay millones de fans que siguen esperando a que RBD se anime a salir de gira por el mundo y que en repetidas ocasiones han confirmado que no será posible, fue Christopher Uckermann, el eterno Diego, quien dio señales en octubre de 2022 de un posible tour en 2023, algo que llenó de euforia a los seguidores de la banda.

En medio de la boda de Perroni, el actor y cantante fue interrogado. “Fue un buen momento para vernos, platicar y sobre todo para reencontrarnos porque como cada quien está con sus proyectos, pero bueno, platicamos si podía haber un reencuentro a futuro”, empezó diciendo.

“De mi parte estoy abierto y muchos de los demás también y veamos qué sucede. Lo hemos platicado, por lo menos los cuatro y ver qué dicen los demás, pero como todos son pláticas confío mucho que el destino marca todo. Si la gente lo está pidiendo ahora mucho entonces si es se dará y es porque todos quieren y que los tiempos cuadren”, comentó el exintegrante de RBD.

Pero la emoción llegó a un nuevo límite cuando el mexicano incluso habló de la posible fecha, “Si logramos agendarlo este año y poder sacarlo a la venta los boletos para el 23 podría funcionar… Es algo que nunca teníamos pensado y sucedió virtual y probablemente pueda suceder un pequeño ‘tour’ unos dos tres meses de conciertos”, concluyó.