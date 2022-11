Will Smith contó la verdad de lo que pasó con la bofetada a Chris Rock

Will Smith dejó sin palabras a los asistentes y televidentes de los Óscar al darle una bofeteada a Chris Rock durante la gala de premiación.

La bofeteada de Will Smith a Chris Rock en la versión de los Óscar este 2022 fue uno de los momentos más comentados en las redes. La expresión del actor se dio en medio de la intervención del comediante, mientras presentaba una de las categorías que tenía a su cargo.

Will Smith: Esto dijo sobre aquella noche en los Oscar

El reconocido actor se sinceró sobre lo que realmente sucedió esa noche durante la entrega de los premios Oscar.

Recientemente en entrevista con The Daily Show con Trevor Noah, el ‘príncipe de Bel-Air’ se quiso referir a ese tema.

“Siempre quise ser Superman (...) Esa fue una noche horrible, como se pueden imaginar. Tiene muchos matices y complejidades. Pero a fin de cuentas, se me fue la pinza. Supongo que diré: nunca sabes por lo que está pasando alguien. En la audiencia en este momento, estás sentado al lado de extraños”.

Contó que “la madre de alguien murió la semana pasada. El hijo de alguien está enfermo. Alguien acaba de perder su trabajo. Alguien acaba de enterarse de que su cónyuge lo engañó. Están todas estas cosas, y son extraños y simplemente no sabes lo que está pasando con la gente. Estaba pasando por algo esa noche, no es que justifique mi comportamiento en absoluto”.

A pesar de que se llevó un galardón, no la estaba pasando muy bien y había sido un día raro para el actor con sus luchas internas, por lo que la “broma” de Rock habría sido un detonante para su reacción y posteriormente la bofetada.

“Fueron muchas cosas. Fue el niño que vio a su padre golpear a su madre. Todo eso surgió en ese momento. Eso no es lo que quiero ser... Esa fue una rabia que había estado reprimida durante mucho tiempo. Entiendo el dolor”.

Will Smith pidió perdón a Chris Rock

A pesar de su ausencia en los tabloides, el pasado viernes 29 de julio se conoció que el actor de ‘Bad boys’ le pidió oficial y públicamente, disculpas al comediante Rock.

“Me disculpo ante ti, Chris. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí para cuando estés listo para que hablemos”, dice la estrella en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram y en YouTube.

El actor quien también respondió la duda sobre por qué no lo hizo inmediatamente pasó el hecho, aseguró que en ese momento aún estaba confundido por su reciente acto. “Ya estaba sobrecogido en ese momento. Todo estaba borroso”.

En el video, Will Smith también le pidió perdón a la mamá de Chris, pues aseguró que en ese momento no había calculado la dimensión de las cosas y el peso que tendría entre quienes son allegados a los dos: “Vi una entrevista de la madre de Chris. En ese momento no me di cuenta de a cuántas personas estaba haciendo daño. Quiero pedir disculpas a la madre de Chris, perdón a la familia de Chris. Especialmente a Tony Rock [hermano pequeño del actor]. Teníamos una gran relación, y posiblemente ahora es irreparable”.