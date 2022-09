Yalitza Aparicio habla de su más reciente proyecto en la televisión

Hace unos cinco años Yalitza Aparicio captó la atención del mundo entero al protagonizar la película ‘Roma’ del director Alfonso Cuarón. Gracias a esta cinta se convirtió en la primera mujer indígena en ser nominada en la categoría mejor actriz de los premios Óscar.

Lee también: Amparo Grisales reveló uno de sus secretos de vida: “Sé egoísta contigo misma”

Aquí encuentras más contenidos como este

Si bien el personaje de Cleo siempre estará en los corazones del aclamado largometraje, esta plataforma le sirvió a la actriz para convertirse en activista y poner en la mesa una conversación usualmente ignorada, la importancia de la inclusión de las personas indígenas en los medios masivos.

En 2019 fue nombrada por Time y la BBC como una de las personas más influyentes en el mundo, asimismo, en este año, fue nombrada Embajadora de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas y desde 2020 es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la misma que organiza los Óscar.

¿Qué hace Yatliza Aparicio en 2022?

Además de Roma, la mexicana también ha participado en diversos proyectos como ‘Bite Size Halloween’, ‘Let’s Dance’ o ‘Presencias’. Pero este año llega pisando fuerte al integrarse al elenco de la serie ‘Los Espookys’ de HBO.

Esta producción de comedia retrata a un grupo de amigos excéntricos que convierte su pasión por el terror en un negocio, ya tuvo su primera temporada y desde el 16 de septiembre de emite su segunda temporada, la cual contará con 6 episodios cada uno de media hora.

La nominada al Óscar se une al elenco de la segunda temporada de una serie de HBO. Foto: Cortesía HBO

En esta oportunidad, Yalitza Aparicio encarna a la Luna, un personaje que desde ya llama la atención de los televidentes que quieren saber mucho más.

Los detalles de su participación en Los Espookys

Cromos entrevistó a la intérprete de 28 años para conocer un poco más de su experiencia con este seriado, para empezar, ella mencionó cómo llego a sus manos este papel:

“Esto me llegó a través de Cassandra Ciangherotti, a ella la conocí hace tiempo, cruzamos algunas palabras y después me comentó sobre la posibilidad de esto, si me agradaría y todo, luego siguió el proceso normal con la casa productora, pero en sí primero me llegó por ella, la verdad es que es una actriz increíble, yo ya la ubicaba de otros proyectos”.

Además: Flora Martínez da detalles del proyecto con el que regresa a la televisión

A partir de su conversación con Ciangherotti, Aparicio recordó su temor de terminar encasillada en su trabajo como actriz y el reto de evitar esta problemática de muchos:

“Justo hablábamos (Con Cassandra) de este tema de cómo se encasillan los perfiles, y yo le comentaba esta ansiedad de buscar la forma de que no me encasillaran, así tuviera que tardar años en elegir un personaje, o si en algún momento me tocara la oportunidad de escribir algo, si se daba ese caso, lo haría porque no muchas personas confiaban en hacer este cambio y demostrar esto en la pantalla”.

Por otro lado, la oaxaqueña también comentó sí es seguidora del género del terror y si le gustaría seguir experimentando este campo en su carrera, teniendo el tema que se desarrolla en la serie de HBO:

“Sí me gusta el terror, ya he formado parte de algunos proyectos de terror y lo seguiría haciendo, es algo que tiene muchos retos. Algo que he hablado con varios compañeros es como ‘ok, hay muchas escenas nocturnas’, pero la pasas tan bien que dices: ‘sí, por supuesto que lo haría otra vez’, aunque tienes ahí un descontrol en tus horarios y llamados, pero no importa, lo haces con tanta pasión y con tanto amor que yo sí lo seguiría haciendo”.