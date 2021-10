Yo me llamo: 5 cosas que te van a gustar el doble

Yo me llamo vuelve a las noches del Canal Caracol este 26 de octubre. Esta nueva temporada llega cargada de muchas emociones y sorpresas que de seguro le van a encantar a los televidentes y fieles seguidores de este programa.

Para que te prepares y conectes con Yo me llamo, hemos reunido 5 datos sobre esta nueva edición que seguro te van a encantar y que además te harán conectar con el concurso de imitación musical que cumple ya 10 años desde que salió al aire por primera vez.

¡Comencemos!

1. Llega un nuevo jurado

El concurso tiene 3 jurados que evalúan la calidad de las imitaciones de los participantes. En esta nueva edición, Yeison Jiménez, el cantante de música popular, se une a Amparo Grisales y César Escola. El artista afirmó que ser parte de Yo me llamo es una oportunidad que siempre había querido vivir.

“Me siento muy feliz de hacer parte de un programa que me inspiró por muchos años. Siempre sentí que era necesario para mi vida y para mi carrera vivir esta experiencia al lado de personas como Amparo Grisales y César Escola”, dijo el cantante.

En cuanto a su experiencia trabajando al lado de la diva de Colombia y del maestro Escola, el artista aseguró que “me ha ido muy bien trabajando con ellos, he encontrado una gran afinidad con ambos, me han explicado, me han guiado y me han sabido llevar en el proceso. Me siento bendecido de estar acá”.

2. Los televidentes ganan también

Por primera vez en la historia del programa, los televidentes podrán obtener premios por ver Yo me llamo. El concurso tiene un plan de premios de 1.200 millones que los seguidores podrán conseguir. Para hacerlo, deberán estar muy pendientes de las transmisiones noche a noche.

3. El nivel de los concursantes subió

El programa se ha caracterizado por subir el nivel de las imitaciones con cada nueva temporada. En esta versión de 2021, los concursantes han maravillado a los jurados por la alta calidad de sus interpretaciones. De acuerdo con Escola, “en esta temporada nos ha sorprendido la preparación de los participantes, no han llegado a improvisar, han llegado con looks muy cercanos a los originales, se han preocupado por el pelo, la ropa, pero lo más importante, se han preocupado por trabajar la voz”.

Para descubrir tú mismo qué tanto se parecen los imitadores a los artistas originales no te pierdas un solo capítulo de este programa que se transmitirá de lunes a viernes a las 8:00 pm.

4. Quiénes serán los presentadores

Para esta nueva temporada regresan Carlos Calero y Melina Ramírez. Ambos presentadores han manifestado su emoción de volver a ser parte de Yo me llamo.

Calero, por su parte, dijo que “para mí es una gran oportunidad en mi carrera. Volver a una nueva temporada en el horario estelar de nuestra televisión es una responsabilidad muy grande con los televidentes. Descubrir la magia de ver a los grandes artistas del mundo todas las noches en un mismo escenario, no tiene precio”.

Melina afirmó que “es la primera vez que trabajo con Carlos Calero y me ha encantado hacer dupla con él; además, el jurado de este año es maravilloso, siento que somos un gran equipo”.

5. Amparo ya no es la más cuchilla, es Escola

En entrevista con la Revista Cromos, el maestro Escola nos contó que este año los televidentes se asombrarán al ver que es él quien será el jurado más implacable. “Amparo está más buenita, entonces yo estoy con la cuchilla ahí afiladita. Nos gozamos mucho ser compañeros de trabajo”, dijo el jurado.