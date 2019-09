Cuando el arte actuaba

none

Cuando el arte era apostarle a la posteridad. Saber que de cada quien, y de su mundo y su historia, lo que iba a quedar sería su obra. Cuando el arte era pintar por pintar, y la belleza y estar pintando. Escribir y escribir, y la belleza y estar escribiendo. La música por la música, y el teatro por el teatro, y la belleza del teatro y de la música y jamás terminar de hacer música o teatro, y si algo ocurría luego con una obra, o con varias obras, que ocurriera. Cuando el arte lograba que ocurrieran cosas, sí, y lograba que ocurrieran cosas, personas, movimientos, luchas, porque era arte, y desde su libertad, su decir, su gritar, su no venderse, actuaba.

Cuando el arte era decir. O mejor, gritar. Pegar decenas de miles de gritos vagabundos, como el viejo vallenato, sin temor a los códigos de policía, a las denuncias del vecino, a los linchamientos y a la ley cada vez más totalitaria de lo políticamente correcto. Cuando los artistas eran referentes y sus opiniones no estaban contaminadas por el poder y sus prebendas, ni vendidas al mejor de los postores. Cuando los poetas hablaban y quienes los oían callaban, fueran quienes fueran, ricos o pobres, ministros o labriegos, hombres, mujeres o niños, y callaban porque tenían que callar ante el peso del arte, ante la contundencia de las palabras y la fuerza de los argumentos, ante la sencilla, indescriptible e irrebatible belleza.