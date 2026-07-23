Abel Aguilar y Fabián Vargas se unieron para impulsar el fútbol inclusivo en Colombia

Los exfutbolistas compartieron con niños, niñas y jóvenes en una jornada de fútbol inclusivo que conmemoró los cinco años de los campamentos de fútbol Bancolombia. Foto: Bancolombia

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Los Campamentos de Fútbol Bancolombia cumplen cinco años de recorrido por Colombia con una propuesta que busca ir más allá de la formación deportiva. Desde su creación, el programa ha llegado a diferentes regiones del país con el objetivo de utilizar el fútbol como una herramienta para fortalecer habilidades para la vida, promover la inclusión y generar espacios de encuentro entre niños, niñas, jóvenes, familias y formadores.

En esta quinta edición, la iniciativa pone un énfasis especial en ampliar las oportunidades para poblaciones con discapacidad y comunidades étnicas.

Más de 26.000 menores han participado en la iniciativa

Desde 2022, los campamentos han beneficiado a más de 26.000 niños, niñas y jóvenes en distintas regiones del país. Para este 2026, el programa mantiene su expansión con una apuesta enfocada en construir escenarios deportivos cada vez más incluyentes, reuniendo alrededor del balón a comunidades, escuelas de fútbol y padres de familia.

En lo que va del año, la iniciativa ha desarrollado 11 jornadas en territorios como La Popa, Tolú, San Basilio de Palenque, Barranquilla, Villeta y diferentes localidades de Bogotá. Estas actividades han contado con la participación de más de 2.200 menores y también han fortalecido las capacidades de 380 docentes y formadores.

La programación continuará durante el segundo semestre con 24 nuevos campamentos en departamentos como Antioquia, Huila, Norte de Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca, Quindío, La Guajira, Atlántico, Sucre y Bolívar, con el propósito de ampliar el alcance de la iniciativa.

Una edición enfocada en la inclusión

Uno de los principales enfoques de esta quinta edición es promover un deporte más incluyente. Por ello, varias de las jornadas estarán dirigidas a participantes con discapacidad física, visual, auditiva y cognitiva, además de comunidades indígenas y afrodescendientes.

Como parte de la conmemoración de los cinco años del programa, el pasado 22 de julio, el Parque Recreodeportivo El Salitre, en Bogotá, fue escenario de una jornada en la que participaron niños, niñas y jóvenes con discapacidad física, visual y auditiva. El encuentro buscó demostrar cómo el fútbol puede convertirse en un espacio común donde el aprendizaje, el trabajo en equipo y el talento superan las diferencias.

Durante la actividad estuvieron presentes los exfutbolistas Abel Aguilar y Fabián Vargas, quienes compartieron con los asistentes diferentes dinámicas basadas en sus experiencias dentro y fuera de las canchas. En las próximas jornadas también participarán Liliana Zapata y Macnelly Torres, quienes acompañarán las actividades dirigidas a los menores.

El respaldo de aliados sociales

El componente de inclusión también contó con el apoyo de distintos aliados. Uno de ellos fue Juan David Pérez, jugador de la selección de Colombia de fútbol para ciegos, quien junto a sus compañeros lideró una experiencia de sensibilización para acercar a los asistentes a los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad visual y resaltar la importancia de crear escenarios deportivos más accesibles.

A este trabajo se suma Fútbol con Corazón Colombia (FCC), organización social con 18 años de trayectoria que participa como aliado permanente del programa. A través de su Metodología de Enseñanza Integrada (MEI), la entidad busca convertir las canchas en espacios seguros donde la práctica deportiva se combine con el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, la convivencia y la inclusión de los participantes y sus familias.

Con cinco años de recorrido y miles de historias construidas alrededor del balón, los Campamentos de Fútbol Bancolombia continúan ampliando su presencia en diferentes regiones del país, manteniendo como eje central el desarrollo de niños, niñas y jóvenes mediante experiencias deportivas con enfoque social e incluyente.

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