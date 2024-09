Diferencias conciliables 

Terminó con el título para Corea del Norte el Mundial Sub-20 Femenino en nuestro país. Hemos sido enfáticos en que, aunque es el mismo deporte, no se debe analizar de la misma manera. La diferencia fundamental en cuanto a la selección de Colombia, sin duda, es la competencia. No me voy a quedar solo con el tema del torneo doméstico corto, y seguro que es una de las razones a tener en cuenta en el análisis, sino, entre otros factores, de lo poco que nuestras jugadoras llevan precisamente jugando.