Nivelarse por lo bajo

No hay que hacer drama después de perder, pero hay patrones que no se pueden todavía dejar atrás. Uno de ellos es complicarnos ante los similares o más débiles en el papel. Lo vivimos contra Perú el mes pasado y antier ante Bolivia. No se pierde por la altura solamente. Claro que afecta a cualquiera, pero se pierde por los errores individuales que generalmente se nos aparecen ante este tipo de rivales, que a pesar de sentirlos inferiores en la cancha, nos cuesta superar con decisión. No sé bien si es por cierto grado de suficiencia, de interpretar que no hay que resolver rápido porque al final no se va a perder o porque existe un bloqueo mental que no permite desarrollar superioridad traducida en contundencia.

Era un juego de alto riesgo por lo desconocida que era la condición de falta de oxígeno extrema ante tanta altitud, pero por lo mismo se sabía qué iba a pasar en los primeros minutos y por eso el técnico eligió los cambios dejando por fuera a Sánchez, Ríos y Lerma de los titulares. Sin embargo, en cuatro minutos, bombardearon el arco de Camilo Vargas, que tuvo que trabajar en exceso.

Después, cuando se consigue dejarlos con diez hombres, por la falta sobre Roger Martínez, todo parecía ponerse en curso y nos dedicamos a fallar goles y equivocar caminos. En el segundo tiempo, cuando debía redondearse la faena, vino la desinteligencia de Ditta y nos cobraron. ¡Tenían 10 jugadores, estaban liquidados! ¿Cuándo vamos a aprender? No sé … Es una pregunta sin respuesta cercana. Matamos al tigre y nos asustamos con el cuero.

No encontramos la jerarquía todavía, esa famosa palabra sigue siendo esquiva. Se pierde contra un rival que ya estaba en la lona y con los mismos complejos de siempre, que no sabemos si son de superioridad o de inferioridad, porque no son de incapacidad. James no debió jugar tanto tiempo, Quintero pudo dar una mano, Asprilla entró y se lesionó, Hernández nunca se acopló, Díaz y Arias siguen desatinados con la selección, y nos pararon el viaje los del altiplano.

Es obligatorio ganarle a Chile bien, vienen mal y eso los hace peligrosos por nuestra vieja costumbre de ayudar al necesitado y por todo lo que hemos hablado de nivelarnos por lo bajo. Teniendo muchas cualidades, nos cuesta demostrar ante los que creemos son ganables antes del pitazo inicial. Estamos lejos de una crisis, pero preocupa la falta de gol de los delanteros. Depositaremos la confianza en John Jáder Durán, nuestra joya de la corona inglesa, que deberá ser inicialista el martes.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador