La tusa por Gamero 

Tengo tusa por la ida de Gamero. No es por los cinco años que estuvo al frente del equipo ni los pocos títulos que logró (que nadie se los puede quitar). Es porque a él lo vi jugar con la camiseta de Millonarios en los años 80 y tanto en ese tiempo como ahora demostró su amor por la institución.

Gamero era un hincha más metido en la sudadera de entrenador. Siempre estuvo a la orden del equipo y no esperó que el equipo estuviera a sus órdenes. Se adaptó, peleó siempre arriba, sufrió como cualquiera en oriental y fue el más triste con lo que pasó en diciembre. Se equivocó, seguro que sí. Vaya uno a saber si estuviéramos diciendo lo mismo si la pelota que pegó en el palo de Castro en Pasto hubiera entrado. Pero esa es la vida, está hecha de pequeños instantes, pequeños detalles que lo cambian todo.

Pero tengo tusa por la ida de Gamero y no tiene que ver con fútbol. Tiene que ver con cómo hemos cambiado como sociedad. Es que Gamero no se fue porque lo estuvieran echando ni porque se haya querido ir. Pocos han hecho la pausa para pensar la razón por la que se fue.

Gamero se fue porque no aguantó más la violencia emocional a la que fue sometido por un sector de la hinchada, que incluye a muchos sectores de la sociedad y no hablo de las barras bravas. Tuiteros, gente en las calles, los que le hackearon el celular para amenazarlo… ese “gran hermano” en que se convirtió el inconsciente colectivo que ahora todo lo decide porque se tomó a pecho eso de ser el juez de los otros, eso de exigir a los demás lo que en sus propias vidas no pueden lograr: ganar siempre.

En los cinco años de Gamero no hubo un equipo en Colombia que sumara más puntos que Millonarios. Sí hubo varios que sumaron más títulos, es verdad, y todos queremos ganar, nadie quiere ver a su eterno rival levantar más copas que el equipo amado.

Si Nacional no hubiera quedado campeón de Copa y de Liga con un entrenador que lleva tres meses en la institución, sino que hubiera sido el Tolima, no estaríamos hablando de esto. Pero, de nuevo, así es la vida.

Es posible que David González gane muchos títulos con Millonarios. Ojalá. Pero es casi imposible que el equipo vuelva a ser dirigido por alguien que ame a esa camiseta como la ama Gamero. Los que lo ovacionaron en junio de 2023 lo sacaron en diciembre de 2024. Tengo tusa por Gamero y, lo peor, tengo miedo del gran hermano que ahora todo lo decide desde su celular.

