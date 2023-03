Columna de Antonio Casale: “Matripuntos” tricolores

No es nada que no se pueda enmendar con un par de buenos resultados en partidos oficiales frente a selecciones importantes, una manera de jugar propositiva y sin complejos, un par de jugadores que se proyecten en la élite del fútbol mundial y otro puñado de futbolistas utilitarios con los que la gente se encariñe, aunque para eso primero tienen que hacerse famosos porque hoy los aficionados desprevenidos, esos que se prenden con este deporte solo cuando juega la tricolor, que son la mayoría, no los conocen. Todo esto suena fácil, pero no lo es.

Para encontrar un par de buenos resultados contra seleccionados importantes en torneos oficiales habrá que esperar a que comience, en el segundo semestre, la eliminatoria para el mundial de 2026. Sin embargo, el hecho de que a partir de esta edición clasificarán seis selecciones y una más irá a repechaje, dejando únicamente tres eliminados, le quitará encanto y emoción a una clasificatoria que bien podría estar definida para los juiciosos a mitad del otro año.

En cuanto a jugar de una manera propositiva y sin complejos, es algo que se puede lograr. Néstor Lorenzo, el alumno más aventajado de Pékerman, ya mostró que lo suyo no es el miedo y si algún progreso hemos visto en sus primeras salidas con el equipo de todos es precisamente eso: un equipo que sale a buscar al rival y tiene intención ofensiva.

Solamente el tiempo y los buenos resultados podrán devolver a un par de futbolistas colombianos a clubes de élite. Hoy solamente contamos con Luis Díaz en Liverpool y Cuadrado, ya de salida, en la maltrecha Juventus de Italia. Esto hace que los nuestros sean difíciles de seguir para la masa. No será fácil construir ídolos del tamaño de Falcao, James y el propio Cuadrado. En cuanto a encariñarse con los utilitarios también tendrá que ver con el tiempo y los resultados. De los titulares del viernes frente a Corea apenas podemos decir que el arquero Camilo Vargas tuvo una carrera de larga duración en Colombia. Del resto hay poca o nula identificación de los hinchas con los clubes locales por donde pasaron de manera efímera cuando eran unos pelaos. Eso no va a cambiar.

Los tiempos han cambiado. En épocas del Tino, el Pibe y compañía, casi todos jugaban acá, lo que facilitaba la cercanía con la gente. En tiempos de Pékerman Falcao y James se hicieron ídolos porque en Europa brillaban. Pero ahora el matrimonio entre pueblo y selección dependerá únicamente de los resultados y la manera de jugar. Eso sí, que nadie olvide que estamos en estas como consecuencia de una cadena de errores que incluye a todos los actores del fútbol del país.

