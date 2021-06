Hoy día el faro del fútbol mundial es Europa, nadie lo duda. Pero hubo un día, quién lo diría, que eran ellos quienes miraban hacia nuestras tierras para intentar estructurar el deporte rey en el Viejo Continente. La afirmación proviene de un par de historiadores, Vonnard y Quin, vinculados a la Universidad de Lausana (Suiza).

Conmebol data de 1916, cuando tras celebrarse el que luego sería declarado el primer torneo continental oficial, se reunieron los representantes de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay para fundar el ente rector del fútbol suramericano. La UEFA existió desde junio de 1954, cuando 28 asociaciones nacionales acordaron, en Basilea, crear la organización continental.

En sus orígenes, FIFA era un ente europeo para europeos, aun cuando pretendía ser la voz del fútbol a escala global. Si bien el primer mundial fue en Suramérica (gracias al doblete olímpico de los uruguayos en 1924 y 1928), sus más excelsos representantes decidieron no acudir. Las potencias centroeuropeas no viajaron y tampoco Italia. Francia lo hizo tras los ruegos de Jules Rimet, entonces presidente de FIFA, con un equipo mermado. Para más ofensa, esas potencias que habían decidido no acudir disputaron en Ginebra, casi coincidiendo con el Mundial de Uruguay, una Copa de las Naciones.

En retaliación, al Mundial de Italia 1934 solo fueron Argentina y Brasil, la albiceleste (con un equipo secundario) porque esperaba ser sede del Mundial de 1938, pero ese año la Copa se fue a Francia. A raíz de ello, Chile y Perú propusieron retirar al subcontinente de FIFA. Demasiado para Argentina y Brasil, que sí consiguieron que a fines de los 30 FIFA otorgara a Suramérica un cupo en el Comité Ejecutivo, más un viaje de Jules Rimet en 1939 para rebajar tensiones. Pero estas continuaron.

En 1949, tras la Segunda Guerra Mundial, y con la comunidad de FIFA en continuo crecimiento, Suramérica entendía que debía tener más representación en el Comité Ejecutivo. En el Congreso de FIFA de 1950, Suramérica empujó por el sistema de confederaciones, efectivamente descentralizando el fútbol mundial. Dirigentes europeos, Stanley Rous entre ellos, gustaron de la propuesta surgida en Suramérica.

El italiano Ottorino Barrassi, organizador del Mundial del 34 y miembro del Comité Ejecutivo de FIFA, buscó en 1952, aunque sin consenso, replicar la estructura de los torneos continentales suramericanos, que había conocido mientras colaboraba con la organización del Mundial de 1950 en Brasil. Nuevamente, en el Congreso FIFA de 1952 el bloque suramericano impresionó a los europeos. Agradó la idea de garantizar cupos continentales en el Comité Ejecutivo. Tras múltiples reuniones, en noviembre de 1953, por primera vez se presentó un bloque europeo al Congreso de FIFA, donde obtendrían las ansiadas posiciones fijas en el Comité Ejecutivo.

De ahí a la creación de la UEFA no hubo más que un paso. No sin obstáculos, pero sí gracias a la presión suramericana para estructurar regionalmente el fútbol.