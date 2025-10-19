¿Fracasó la selección de Colombia Sub-20?

Jugadores de Colombia celebran al obtener el tercer puesto este sábado, en un partido de la Copa del Mundo Sub-20 entre Colombia y Francia en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago Foto: EFE - Ailen Díaz

En 1958, Francia se enfrentó a Brasil en las semifinales del Mundial disputado en Suecia. En los cuatro primeros partidos del Mundial anotó 14 goles. En semifinales dos más. Pero enfrente estaba Pelé: hat-trick y a la final. Los suplentes franceses pidieron jugar el partido por el tercer lugar. Su entrenador Albert Batteux se negó. Francia, dijo, tiene que terminar el Mundial en el lugar que le corresponde.

Por el tercer puesto, Francia marcó otros seis goles, esta vez a Alemania Federal. Un éxito. No solo fue la primera vez que jugaban unas semifinales, sino que durante el torneo demostraron fútbol y goles que quizá se han perdido en la historia, porque 1958 fue el Mundial de Pelé y Garrincha. Además, ante Brasil, Francia mostró su fútbol ofensivo, empató el gol inicial de Vavá, pero a la larga nada pudo hacer ante una selección que está entre las mejores de la historia.

Antes del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile, nadie, salvo los muy optimistas, se imaginaban a la selección de Colombia disputando las semifinales del torneo juvenil. Si las expectativas fuesen el criterio central, el tercer lugar de la sub-20 debe catalogarse de éxito del fútbol colombiano.

Pero el fútbol, bendito sea, es más complejo. En 1958 Francia celebró un tercer lugar por la forma en que lograron alcanzar una posición inédita para ellos. Veinticuatro años después, en 1982, Francia alcanzó de nuevo las semifinales. En un partido épico, tras dilapidar una ventaja de 3-1, perdió contra Alemania Federal en la primera tanda de penales de la historia de los mundiales.

Cuatro años después, en 1986, Francia cayó en semifinales otra vez contra los alemanes, esta vez por un claro 2-0. Luchar por el tercer lugar ya no era motivo de celebración nacional. Platini ni siquiera quería jugar ese partido. La ilusión era jugar la final.

En eso estamos nosotros. Colombia ya había sido tercera una vez en un mundial sub-20, en 2003. El fútbol de selecciones pide más. Veía una nota hace poco que mostraba que la peor posición que ha tenido la selección Colombia de mayores en el ranking de la FIFA es el puesto 54. De Suramérica, solo Brasil y Argentina no han caído más bajo. El resto, todos han tenido etapas más oscuras que las nuestras.

Pero Uruguay y Chile han ganado Copas América, y hasta Venezuela disputó una final de un mundial sub-20. En el siglo XXI solo cuatro selecciones de Conmebol han sido la mejor de Suramérica en algún momento: Argentina, Brasil, Uruguay y, sí, Colombia. Poco comparado con los más de 180 de Brasil o los casi 100 de Argentina, pero por tres meses fuimos la mejor selección de nuestro continente.

Lo escribía yo aquí hace unas semanas. Se quejaba Carlos El Pibe Valderrama poco después de la eliminación de la sub-20. Colombia quiere disputar esa final del mundial. Estamos maduros. La selección sub-20 fracasó porque perdió por errores propios más que por las virtudes del rival. Como diría el Pibe, ¿Cuándo?

