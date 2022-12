El domingo sabremos si hay nuevo campeón o si se repite el de 2018. Cualquiera que se lleve ese hermoso y pesado trofeo lo hará por tercera vez. A pesar de que les tengo que confesar que era mi final pronosticada, no tuvieron un camino tan despejado como lo imaginaba. Esta copa se empezó a entregar en 1974 después de que Brasil se quedara con la Jules Rimet en México. En ese entonces el ganador de tres Mundiales se la llevaba para siempre. Curiosamente fue robada de sus vitrinas y fundida, así que la original ya no existe. La actual, la que se viene entregando, es muy custodiada por obvias razones. Mide 36,8 centímetros de alto y está hecha con cinco kilos de oro sólido de 18 quilates, con una base de 13 centímetros de diámetro con dos anillos concéntricos de malaquita. La diseñó el italiano Silvio Gazzaniga. El que la levante el domingo no se la llevará para la casa, a pesar de que será tricampeón. La tendrá temporalmente y le dejarán una réplica.