Así quedó la tabla de la Liga BetPlay Dimayor tras la victoria de Tolima sobre Llaneros

Deportes Tolima venció 2-1 a Llaneros con goles de Sebastián Guzmán y Sergio Aguayo. Foto: Deportes Tolima

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Deportes Tolima se impuso 2-1 sobre Llaneros este lunes en el estadio Bello Horizonte, en Villavicencio, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. El conjunto visitante reaccionó a tiempo, remontó el marcador y sumó tres puntos importantes para mantenerse cerca del líder América de Cali.

El equipo local fue el encargado de abrir el marcador al minuto 18, gracias a un remate de media distancia. El responsable de romper el cero fue Néider Ospina, enganche metense, quien tomó la iniciativa y, con un fuerte zurdazo, venció la resistencia del arquero Neto Volpi para poner arriba a Llaneros.

La ventaja del equipo llanero apenas duró cinco minutos, pues Sebastián Guzmán, volante de marca tolimense, apareció para igualar las acciones. En una jugada de balón parado, el mediocampista cazó un rebote dentro del área y, con su botín derecho, mandó la pelota al fondo de la red para el 1-1.

Ya en el complemento, el técnico Sebastián Oliveros mandó al campo al delantero mexicano Sergio Aguayo Castillo, quien respondió rápidamente a la confianza. Sobre el minuto 65, el atacante conectó de cabeza un centro enviado por Jorge Cabezas Hurtado y consiguió darle vuelta al marcador, colocando el 2-1 definitivo para el conjunto pijao.

Gracias a este resultado, Deportes Tolima llegó a 16 unidades y se ubicó en la segunda posición de la tabla, cuatro puntos por debajo de América de Cali, que continúa como líder con 20. En contraste, Llaneros quedó con 11 puntos y se quedó en el sexto lugar de la clasificación tras la derrota sufrida como local.

La acción en la Liga BetPlay Dimayor continuará el próximo jueves, cuando Millonarios reciba al Deportivo Cali en el estadio El Campín, en otro duelo correspondiente a la quinta fecha del campeonato. La pelota rodará a partir de las 8:00 p. m., en un partido importante para ambos equipos en la clasificación.

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay Dimayor tras el partido de este lunes entre Llaneros y Tolima:

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