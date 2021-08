Así va la Liga BetPlay, tras los partidos del fin de semana

Con la goleada 3-0 de Tolima ante Jaguares, en Montería, terminó la jornada dominical de la Liga BetPlay. La séptima fecha del torneo se completa este lunes 30 de agosto con los partidos Nacional vs. Águilas Doradas (6:00 p. m.) y Bucaramanga vs. Alianza Petrolera (8:05 p.m.).

El campeón Deportes Tolima se llevó los tres puntos del estadio Jaraguay gracias a las anotaciones de Anderson Plata, Juan Fernando Caicedo y Guillermo Celis. El equipo que dirige el técnico Hernán Torres llegó a 12 puntos y se metió en el grupo de los ocho primeros del torneo.

La séptima fecha de la Liga BetPlay comenzó el viernes con la victoria 2-1 de Quindío sobre Once Caldas, en el clásico del Eje Cafetero, en el estadio Centenario de Armenia. Harrison Otálvaro puso en ventaja a los albos, pero los cafeteros le dieron vuelta al resultado con tantos de Jhon Hárold Balanta y Jairo Roy Castillo.

El sábado, Envigado, la sorpresa del torneo, le ganó 3-2 a Equidad. Jáder Máza, Yaser Asprilla y Jhon Durán marcaron para los naranjas, mientras que Pablo Lima y John Édison García anotaron por los visitantes. Pereira, con un solitario gol de Brayan León, derrotó a Millonarios.

Huila superó 3-1 al Medellín de Hernán Darío Gómez, con tantos de Brayan Moreno, Harlin Suárez y Diego Arias. Por el rojo paisa empató transitoriamente Diego Herazo.

En el duelo que abrió la fecha dominical, Patriotas igualó sin goles con el Pasto. Después Cali empató 1-1 en Palmaseca con el Júnior. El uruguayo Gastón Rodríguez y Didier Moreno fueron los goleadores.

Después, Santa Fe se quedó con las ganas de celebrar pues América le empató en el minuto 92. El venezolano Ronaldo Dinolis hizo el gol de los cardenales y Déinner Quiñones igualó para los escarlatas.

Nacional, con un duelo menos, lidera la tabla de posiciones, con 16 puntos, los mismos que Envigado. Millonarios y Bucaramanga tienen 13; Tolima quedó con 12; América y jaguares con 11. Luego sigue un grupo de cuatro equipos con 10 unidades: Alianza, Quindío, Júnior y Pereira. Siguen Cali con nueve; Águilas y Medellín con siete; Equidad, Huila y Patriotas con seis; Santa Fe con cinco; Once Caldas con cuatro y Pasto con dos.

La lucha por el descenso sigue al rojo vivo, porque sus principales protagonistas sumaron de a tres puntos. Huila llegó a 94 puntos, cuatro menos que Quindío y Pereira. Jaguares está un poco más lejos, con 105. Dos equipos perderán la categoría en diciembre.

Próxima fecha: América vs. Quindío; Equidad vs. Jaguares; Once Caldas vs. Bucaramanga: Pasto vs. Cali; Júnior vs. Huila; Medellín vs. Santa Fe; Alianza vs. Nacional; Águilas vs. Pereira; Tolima vs. Envigado y Millonarios vs. Patriotas.