El colombiano Carlos Muñoz, séptimo en las 500 millas de Indianapolis

Redacción deportes

El ganador de la mítica competencia, que se disputó este domingo, fue el australiano Will Power. El otro colombiano en carrera, Gabby Chaves, cruzó la meta en la casilla 14.

El australiano Will Power del equipo Penske/Chevrolet logró este domingo su primera victoria en las 500 Millas de Indianápolis al ganar la 102 edición por delante del estadounidense Ed Carpenter (Ed Carpenter Racing/Chevrolet) y el neozelandés Scott Dixon (Chip Ganassi Racing/Honda).



Will Power, de 37 años, arrancó desde el tercer puesto de la formación de salida y, tras 200 vueltas al Indianapolis Motor Speedway, logró la victoria con 3,1589 segundos de ventaja sobre Ed Carpenter, que comenzó desde la 'pole', y 3,1589 sobre Scott Dixon.



El australiano logró su primer triunfo tras once participaciones en una carrera en la que su mejor puesto fue un segundo en la edición de 2015. Power sucede en el historial de esta legendaria carrera al japonés Takuma Sato, que este año sólo pudo completar 11 de las 200 vueltas programadas.



Además de Sato, otros ilustres que tuvieron que abandonar fueron los brasileños Tony Kanaan y Helio Castroneves, el francés Sebastien Bourdais o la estadounidense Danica Patrick. El mejor colombiano fue el bogotano Carlos Muñoz, quien culmió en la séptima casilla. Había partido en la casilla 16. El otro piloto nacional en carrera, el también bogotano Gabby Chaves, finalizó en el puesto 14.