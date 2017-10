Las cuentas de Lewis Hamilton para ser campeón de la Fórmula Uno

Redacción Deportes / @DeportesEE

El piloto británico Lewis Hamilton tendrá este fin de semana, en el Gran Premio de México, la posibilidad de convertirse en el campeón de la Temporada 2017 de Fórmula Uno, la que sería su cuarta corona en la gran carpa del automovilismo mundial.

Si termina la carrera de mañana en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez en quinta posición, independientemente de si el alemán Sebastian Vettel gana la carrera o no, ya será el campeón. Lo positivo para él es que nunca, a lo largo de la temporada, ha abandonado una carrera. De las 17 competencias que se han disputado, sus peores resultados son un séptimo puesto en Mónaco y un quinto lugar en Azerbaiyán. Si Vettel queda tercero o peor en México, incluso si Hamilton no suma puntos, el británico será el campeón.

El corredor de la escudería Mercedes lidera la clasificación con 331 puntos y lleva una amplia ventaja sobre el alemán Sebastian Vettel, de Ferrari, que acumula 265 unidades. Aun si Vettel ganara las tres carreras que restan (Brasil y Abu Dabi, además de México), llegaría a 340 puntos.

Al británico le sienta bien el GP de México. En 2015 llegó en segundo lugar y en 2016 se adjudicó el triunfo. A sus 32 años, Hamilton busca su cuarto título mundial. Antes se coronó en las temporadas 2008 con la escudería McLaren y en 2014 y 2015 con Mercedes. “Sería muy especial ganar el campeonato aquí. Triunfar en el GP de México sería algo grandioso, pero ganar el Mundial aquí es algo histórico”, dijo el líder del campeonato en conferencia de prensa en la capital mexicana.

El piloto también comentó que le gustaría compartir su triunfo con el pueblo mexicano, que aún sufre las consecuencias del sismo de 7,1 grados del pasado 19 de septiembre “Ha sido un tiempo muy difícil para México recientemente, esa es una de las razones por las que me encantaría ganar aquí, así que voy a trabajar duro para que ocurra”, expresó con emoción en su voz.

“No he dejado ninguna piedra en el camino, he trabajado muy duro, con buena comunicación con el equipo y con mucha consistencia, además no he cometido errores y si analizo mi temporada estoy muy orgulloso de lo que he hecho”, dijo el ganador de nueve carreras hasta el momento en este 2017. Sobre el desempeño de su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, en su primera temporada con Mercedes, Hamilton cree que ha sido una experiencia excepcional ya que han trabajado en equipo, lo cual ha reportado un ambiente de trabajo divertido.

Tras haber invitado en las dos últimas carreras a dos estelares del atletismo como su compatriota Mo Farah y el multicampeón jamaicano Usain Bolt, Hamilton dijo este fin de semana en México tendrá como invitados especiales a dos mexicanos aunque no reveló sus nombres.

Lewis se dio tiempo para firmar un casco similar al que usaba el brasileño Ayrton Senna, el cual será donado a la Cruz Roja para que sea subastado y los beneficios sean destinados para ayudar a los damnificados del sismo que azotó el centro de México el 19 de septiembre.

En esta tercera edición consecutiva del Gran Premio de México se espera una vez más que el autódromo esté lleno hoy en la pole position, la cual será desde la 1:00 p.m. (por Fox Sports) y mañana en la carrera que iniciará también a la 1:00 p.m.