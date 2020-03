Mariana Reyes: “Hay que valorar las cosas sencillas de la vida”

Redacción deportes

Mariana Reyes es una piloto colombiana de 16 años de edad que compite en dos categorías, la sénior rok en Vortex y la 125 Max en Rotax. En ambas empieza a ganarse el respeto de sus rivales no solo por los buenos resultados, sino por su manejo agresivo y espíritu competitivo.

A diferencia de muchos jovenes de su edad, Mariana no es muy amante de la tecnología, por lo que prefiere hacer ejercicio a campo abierto para disfrutar de la naturaleza y del aire puro del campo. Y eso es precisamente lo que hace en esta cuarentena en su casa las afueras de Bogotá.

Para continuar con sus clases y como la mayoría de los estudiantes del país, toma cursos virtuales de ocho de la mañana a dos de la tarde. Antes realiza una rutina de ejercicios, camina entre 8 y 10 kilómetros, hace cardio o bicicleta. En las tardes tiene trabajos de estiramiento o Pilates, fuerza y entrenamiento funcional.

Lea también: Juan Pablo y Sebastián Montoya, de tal palo tal astilla

“Esta emergencia sanitaria me ha enseñado a valorar los momentos en familia y a entender la fragilidad del ser humano y como una enfermedad ataca sin distinguir género, ni la raza. También que las cosas pueden cambiar en solo un minuto. Me he dado cuenta del valor que tienen muchas cosas sencillas que hacen parte de nuestras vidas. Por ejemplo en los Karts, ver a mis mecánicos, a mi entrenador. Extraño mucho compartir con ellos. También me ha enseñado a ser muy paciente y a ser creativa para no aburrirme en estos momentos de quietud”, reconoce Mariana, quien también ha competido en pistas internacionales, pues fue la única mujer en el Florida Winter Tour y en Rok de Rio en las Vegas, considerada una carrera icono en el Kartismo Mundial.