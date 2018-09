Raikkonen voló en Monza, se quedó con la pole y batió el récord de Juan Pablo Montoya

Redacción deportes

Día perfecto para Ferrari en la clasificación para el Gran Premio de Monza. El equipo italiano, que siempre juega de local en este circuito, fue el más rápido en las sesiones de este sábado y logró el 1-2 gracias a Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel, primero y segundo respectivamente. Pero no todo quedó ahí, pues el finlandés manejó tan bien que logró romper el récord de la vuelta más rápida que tenía el colombiano Juan Pablo Montoya desde 2004.

Un minuto, 19 segundos y 119 centésimas, el tiempo Raikkonen y con el que superó a Montoya (1:19:125), quien hasta este sábado pudo decir que durante 14 años fue el más veloz en uno de los circuitos más tradicionales de la Fórmula 1.

El tercer lugar de la jornada fue para el británico Lewis Hamilton, de Mercedes, líder del campeonato de pilotos de la Gran Carpa. Recordemos que el inglés ganó la edición de 2017 y que en ese año también se quedó con la Pole Position.

“Seleccionamos los compuestos adecuados y eso se vio reflejado en la adherencia del auto. Me sentí cómodo y eso se notó en el tiempo que hice, la verdad que no me lo esperaba”, dijo el finlandés, quien este domingo partirá desde el primer puesto de la grilla.