Tatiana Calderón: la velocidad de los sueños

Andrés Osorio Guillot

Ya son 14 días desde que Tatiana Calderón llegó a Japón para presentar los test con el equipo Threebond Drago Corse y así estar preparada para afrontar su debut en la Súper Fórmula Japonesa, categoría cercana a la Fórmula Uno, utopía que la piloto colombiana tiene desde su infancia.

“Mi pasión por el automovilismo nació cuando tenía nueve años. Mi hermana Paula me llevó a una pista de alquiler de karts que había cerca a nuestra casa en la calle 170. Compramos un turno de cinco minutos y desde ahí me enamoré de la velocidad, de la adrenalina. Siempre he sido muy competitiva. Me encantan los deportes. Lo que más me gusta del automovilismo es que debes superar tus propios límites. Siempre crees que están ahí, pero van mucho más lejos de lo que crees. Cada curva tratando de ir más rápido, las sensaciones que tienes ahí dentro, los pequeños detalles. Tú mandas al carro, no al revés. Eso hace que ame lo que hago y que esta pasión que tengo por este deporte, pues crezca todos los días”, cuenta Tatiana Calderón desde Japón.

La experiencia que vive al lado de su hermana, Paula, quien además es su manager, tiene los dos lados de la moneda. Cuando estaba en España le recomendaron que no viajara por la crisis que ya estaba viviendo el mundo por la expansión del COVID-19. Tatiana sabía que no tenía otra alternativa más que ir, pese a los riesgos que podría estar asumiendo, pues tenía el compromiso con Threebond Drago Corse y sus patrocinadores. También sabía que asistir a los test en el Fuji Speedway sería esencial para su preparación. Sumado a ello, como todo ser humano, sabe que abandonar una pasión no es una alternativa. Lo cierto es que logró presentar dos pruebas la semana pasada y rodar 71 vueltas, las otras dos las tendría por estos días en el circuito de Suzuka. Sin embargo, la emergencia por el coronavirus impidió la realización de los test.

“Ha sido mi primera experiencia en la Súper Fórmula, es la primera vez que vengo a Japón, es la primera vez con el equipo, que es nuevo. Soy la única mujer. Además de que el circuito y los neumáticos son completamente diferentes a lo que yo estoy acostumbrada a manejar en Europa. Ha sido una gran experiencia. Es la primera vez trabajando con el equipo, con los ingenieros. Hay mucho trabajo por delante, pero estoy satisfecha con estos dos días de pruebas en Fuji y ahora hay que esperar largo tiempo para volver a montarnos al carro. Ojalá que pase pronto el tema del coronavirus y todos podamos seguir con normalidad muy pronto”, dice.

Tatiana y Paula, su fiel escudera, están en Tokio. Ahora, como casi todo el mundo en este presente incierto, viven una especie de vigilia lejos de casa. No saben cuándo puedan salir del país asiático. Mientras eso pasa, intentan aprender del ejemplo que Japón tiene en su cultura y en su disciplina.

“Obviamente estar lejos de Colombia en una situación así no es fácil. Estoy casi que lo más lejos que se puede de casa. Estamos solamente mi hermana y yo. En mi país están mis papás y mi hermano. Por lo menos sabemos que están bien, que en Colombia se han tomado las medidas requeridas a tiempo, más que en muchos países europeos. Y bueno, por un lado contenta de que estén a salvo. Todos los días nos comunicamos”, aclara la piloto de Alfa Romeo.

Reconoce que desde pequeña le gusta ser competitiva. Y tener ese rasgo la obliga a exigirse. Sabe que estar en casa dificulta mantener el nivel. En medio del aislamiento procura hacer terapias para su cuello y mantener un buen estado físico practicando salto con lazo y cardio en una bicicleta con rodillo. Sabe que la adrenalina y la velocidad son elementos de mucho cuidado y que la preparación mental y emocional son fundamentales; en ellas seguirá trabajando mientras el mundo recupera la confianza en sí mismo y en todos los que lo habitamos.

“Como piloto eres un atleta, pero también la parte mental y emocional juegan papeles importantes. Es algo que preparamos y entrenamos a menudo. El tiempo de reacción, el poder enfocar toda la atención en diferentes ángulos, porque alguien te está hablando por el radio del ingeniero, te pide mover cosas en el timón, vas a 300 km/h y no tienes que pasarte de frenada porque te vas contra el muro, entonces es como un multitasking, y es algo que se entrena. Tomar buenas decisiones y tomarlas rápido está asociado con el trabajo que hay detrás. Tanto mujeres como hombres pensamos diferente, eso puede jugar a nuestro favor”, apunta la colombiana.

Debutar en Fórmula Uno con Alfa Romeo, su casa desde hace cuatro años, es su sueño y lo va a seguir persiguiendo pese a las dificultades. Seguirá a la expectativa y mantendrá su lealtad y compromiso con la escudería que le dio la oportunidad de ser piloto de pruebas y que la ha acercado cada vez más al horizonte anhelado desde hace años. No le teme a la responsabilidad que carga la frase de ser “la primera mujer en la historia en participar en la Súper Fórmula”.

“Yo creo que es muy especial hacer parte de la historia y poder representar a las mujeres, a Colombia, en una categoría tan prestigiosa, difícil y cercana a la Fórmula Uno. Casi siempre he sido la única o la primera en este deporte, entonces ya no lo veo como una presión, sino como algo normal. Creo que hay que tomarlo así. Nadie me pone más presión de la que me pongo. Sé de lo que soy capaz, sé que puedo hacer las cosas bien y quiero demostrarlo. Más que responsabilidad es un reto. Y espero poder inspirar a más mujeres a seguir sus sueños, a empezar una carrera en el automovilismo y que se puedan dar cuenta de que es un deporte en el que podemos competir mano a mano con los hombres”, concluyó Tatiana Calderón.