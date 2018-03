Tatiana Calderón será piloto de pruebas de Alfa Romeo Sauber

EFE

Tatiana Calderón, de 24 años, será la piloto de pruebas de la escudería Alfa Romeo Sauber de Fórmula Uno durante la temporada 2018. El equipo Alfa Romeo Sauber confirmó este martes a través de un comunicado "la promoción" de Tatiana Calderón, quien pasa a ser piloto de pruebas tras haber ejercido durante el pasado curso como piloto de desarrollo.

El director del equipo Alfa Romeo Sauber, Frédéric Vasseur, explicó que están "muy contentos" de poder continuar la colaboración con Tatiana Calderón. "Ha impresionado al equipo con su enfoque y dedicación. Ella ha progresado mucho como piloto, desarrollando sus habilidades tanto físicas como mentales continuamente en los últimos años. Nos alegra contar con ella a bordo para nuestro primer capítulo como el equipo Alfa Romeo Sauber F1", remarcó.

Tatiana Calderón, por su parte, se mostró agradecida por la oportunidad que la escudería le brinda para continuar creciendo y ahora tener el rol de piloto de pruebas. "Esta colaboración se construye sobre la experiencia que he ganado el año pasado como piloto de desarrollo y espero que sigamos por este positivo camino juntos", deseó la piloto.

La bogotana continuará con el programa de entrenamiento en el simulador y trabajará con los ingenieros, tanto en pista durante varios Grandes Premios del Mundial de Fórmula Uno, como en las instalaciones del equipo en Hinwil (Suiza). "Con su ayuda he podido expandir y desarrollar mis habilidades como piloto y estoy convencida que seguiré aprendiendo junto a ellos este año. Quiero agradecer al equipo Alfa Romeo Sauber F1 por esta increíble oportunidad que no habría sido posible sin el apoyo de Escudería Telmex. No veo la hora de empezar la temporada y darlo todo para demostrar mis capacidades", expuso.

Tatiana Calderón, quien el pasado año pisó el podio en la última carrera de la prestigiosa World Series Formula V8, compaginará su labor como piloto de pruebas en la Fórmula Uno con la competición en la GP3 Series, siendo piloto titular del equipo suizo Jenzer Motorsport.