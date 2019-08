Tatiana Calderón volverá a probar un auto de Fórmula 1

Redacción deportes

La piloto colombiana Tatiana Calderón y el estadounidense de origen ecuatoriano Juan Manuel Correa se subirán a un Fórmula Uno, de la mano de Alfa Romeo, en el test que se celebrará en el circuito de Paul Ricard (Francia) los días 23 y 24 de agosto.



Ambos conducirán el C32, del año 2013, equipado con un motor Ferrari V8, y continuarán el programa de desarrollo programado por el equipo Alfa Romeo.

(A un paso de la F1: Tatiana Calderón llegó con su monoplaza rosado a la Fórmula 2)



Tatiana se subirá por tercera vez a un Fórmula Uno, puesto que Alfa Romeo ya le dio la oportunidad en una exhibición en México y en un test en Italia.



"Estoy muy contenta de poder trabajar nuevamente con el equipo en pista y de continuar mi desarrollo y aprendizaje como piloto junto a ellos. Espero sacar el máximo provecho de esta nueva oportunidad", indicó la colombiana que compite actualmente en la Fórmula 2, antesala de la gran carpa del automovilismo, el gran objetivo de Calderón.

Hace 44 años no se ve a una mujer disputando una competencia en la categoría reina del automovilismo mundial. Solo ha habido dos: la primera fue María Teresa Fillipis (1958) cuando corrió el Gran Premio de Bélgica, pero el periplo de la italiana fue efímero, fugaz. Y no por falta de condiciones: en la siguiente válida, el director de la carrera no la dejó inscribir. “El único casco que una mujer debe llevar es el de una peluquería”, apuntó. Machismo puro.

Luego, en el Gran Premio de España de 1975, el turno llegó para otra italiana: Lella Lombardi, quien terminó en la sexta casilla. Ella es la única mujer que ha podido sumar puntos en la Fórmula 1. Desde ese momento no ha aparecido otra piloto en la máxima categoría del automovilismo. Tatiana se postula para ser la tercera.