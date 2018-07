Vettel logró la pole en el GP de Alemania

Redacción deportes

Gracias a un tiempo de 1:11.212, nuevo récord en Hockenheim, Sebastian Vettel iniciará la carrera del domingo desde el primer puesto de la parrilla de salida.



Su 'pole' 55 le sitúa en una situación ideal para ampliar su ventaja al frente del Mundial, ya que su gran rival por el título, el británico Lewis Hamilton, partirá desde el decimocuarto lugar.



Un "fallo en el sistema hidráulico en la curva 1" y la consiguiente pérdida de dirección frenó al inglés en la Q1, en la que había firmado el quinto mejor tiempo.



No pudo salir a pista en la segunda ronda clasificatoria, lo que compromete su situación en el Campeonato del Mundo. La desventaja de Hamilton con respecto a Vettel es de ocho puntos. Eso le obligará a protagonizar una gran remontada para tratar de minimizar los daños, en el caso de que 'Seb' mantenga este ritmo.



"Desde la Q1 sentí que lo podía hacer", reconoció el piloto germano. "Tenía ese poquito dentro de mí y he podido exprimirlo al máximo en la última vuelta", celebró ante centenares de banderas de Alemania y de Ferrari.



Con un último giro sublime y un tiempo de 1:11.212 bajó a la segunda posición a Valtteri Bottas, quien reconoció la superioridad del 'pole man'. "Yo quizás podría haber mejorado mi vuelta alguna centésima, pero la verdad es que he sido rápido y he dado todo lo que tenía. Habrá que esperar a mañana", afirmó.



Desde la tercera plaza iniciará la carrera Kimi Raikkonen. Tras él quedaron el holandés Max Verstappen (Red Bell) y los Haas del danés Kevin Magnussen y el francés Romain Grosjean.



El alemán Nico Hülkenberg y el español Carlos Sainz (Renault) se repartieron la séptima y la octava posiciones, con el monegasco Charles Leclerc (Sauber) y el mexicano Sergio Pérez (Force India) dentro del top-10.Tras sellar la 'pole' número 55 de toda su carrera en la Fórmula Uno, Sebastian Vettel felicitó a su equipo por haber conseguido "sacar más rendimiento" de su monoplaza.



"Han hecho un gran trabajo. Tenemos todos los ingredientes para ganar mañana, pero queda la carrera", dijo el líder del Campeonato del Mundo en la zona mixta del circuito de Hockenheim, situado a unos 40 kilómetros de su Heppenheim natal.



Vettel se mostró "satisfecho" por su actuación en la ronda clasificatoria y valoró como "increíble" el apoyo recibido por parte de los aficionados.



"El circuito está lleno por completo. Lo he disfrutado mucho. Es muy satisfactorio cuando obtienes todo lo que pides", afirmó.