Colombia tiene al ‘Búfalo’ Deluque en el baloncesto bolivariano

Edgar Salas - Santa Marta

Colombia salto por segunda vez a la cancha en baloncesto masculino enfrentando al quinteto de Perú, con las graderías abarrotadas y con el incesante cantico “Sí, sí,Colombia, sí, sí Caribe”. No fue nada fácil la faena. Apenas 10 puntos (63-53) fueron la diferencia.

De esas canastas las más mortíferas, en el momento justo, fueron clavadas por Soren Deluque Bornacelly, ‘El Búfalo de Santa Marta’. Su destreza, fuerza y despliegue sobrepasó una y otra vez las fuerzas peruanas para terminar colgado del aro en un grito de gloria, que tenía un eco monumental. El chico de la casa arrancaba gritos y demostraba su poderío.

Tiene 19 años, 1,95 de estatura y 80 kilos de peso. Es un diamante que se pule en cada jugada y cada convocatoria, es un hijo de tigre que salió pintado. Su padre, Óscar, fue un destacado basquetbolista, hoy entrenador. Y su madre, Ana, el apoyo incondicional. “Es una felicidad muy grande volver a la tierra de donde saliste y ver a todas esas personas que lo conocen a uno desde niño y que siempre han mostrado cariño. A ellos vine a demostrarles de que estoy hecho”, afirma con seguridad absoluta.

Santiago Pastrana, Héctor Martínez, Octavio Muñoz, Sergio López, Brayan Vargas, Luis Valencia, Juan Armentero, Juan Pablo Cardona, Andrés Ochoa, Maiknor Reid y Yimi Ballestero, son sus compañeros de lucha. Ahora su mirada está puesta en Ecuador. Luego vendrá Venezuela para ir por el oro bolivariano.

Siempre cargando en su espalda el número 6, Soren hace presencia en la cancha, sus zancadas se vuelven inalcanzables para el oponente y su fuerza debajo del aro es devastadora,. “No me molesta que me diga ‘Búfalo’, siento que me pega bien, cuando estoy en la cancha impongo un ritmo que me regala mi condición física”, dice.

Soren Deluque Bornacelly se formó en Santa Marta, fue campeón nacional en la categoría Sub 15 con Magdalena, en 2013, por lo que pasó por varias selecciones de Colombia. Hasta fue llamado para un campamento de baloncesto internacional con tutores de la NBA.

Actualmente juega para el departamento del Meta, en donde lo apoyan con su carrera de Administración de Empresas, pero podría pasar a la Universidad Militar en donde le han ofrecido una beca completa. “Con la ayuda de Dios y el aliento de mis paisanos aspiro a ganar la medalla de oro, seguir preparándome y ascender a la categoría de 21 años y luego la de mayores, quiero ir a unos Olímpicos y dejar el nombre de Santa Marta bien el alto”, señala.

Edwin Padilla Cabrera, representante de la Liga de Baloncesto del Magdalena, asegura que la calidad de Soren es de grandes ligas: “Tiene el poder mental como pocos, la visión del ganador que siempre quiere ir más allá y ese gen particular de los samarios. No se arruga en ninguna parte, esa pasta que a través del tiempo hemos visto en jugadores como ‘El Pibe’ Valderrama, Eduardo Julián Retat o Rádamel Falcao García, así es Soren, de esa línea, de esa cría”.

Colombia, es una de las selecciones favoritas al oro, junto a Venezuela, en el torneo que finalizará el viernes 17 de noviembre. Y su ventaja es que tiene a un samario dispuesto a seguir batiéndose como un toro dentro del maderamen. La idea está entre ceja y ceja. El objetivo primordial de Soren Deluque, “el Búfalo de Santa Marta”, es colgarse la medalla de oro.