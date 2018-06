LeBron James: "Fue una de las derrotas más difíciles de mi carrera"

AFP

LeBron James, astro de los Cleveland Cavaliers, aseguró este sábado que la derrota de los suyos en el primer juego de la final de la NBA ante los Golden State Warriors fue "una de las más difíciles" de su carrera.

"Es una de las derrotas más difíciles de vivir de mi carrera por cómo se produjo y porque jugamos muy bien", afirmó en la víspera del segundo partido tras perder 124-114 el jueves.

El base George Hill solo anotó uno de dos tiros libres en los últimos segundos, el escolta J.R Smith capturó el rebote pero se entretuvo con el balón con el marcador igualado y el encuentro se marchó a la prórroga, donde los de Oakland se impusieron holgadamente a sus rivales.

"Las últimas 24 horas han sido difíciles no solo para Hill o para mí sino también para todo el mundo en el equipo porque estábamos en una muy buena posición para llevarnos el partido", aseguró.

James, de 33 años, firmó una de sus mejores actuaciones de siempre al acabar con 51 puntos, ocho asistencias y ocho rebotes. A pesar del tropiezo, LeBron, que disputa sus octavas Finales consecutivas, las novenas en total, no baja los brazos. "Ahora pasamos a otra cosa. Me he levantado esta mañana muy motivado para el entrenamiento y para el partido del domingo", insistió.