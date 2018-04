Los Pacers sorprendieron a los Cavaliers de LeBron James

Con un Victor Oladipo inspirado, los Pacers de Indiana le estropearon este domingo la labor al astro LeBron James y a los Cavaliers de Cleveland, equipo al que vencieron 98-80 en el primer partido de esa llave de los playoffs en la Conferencia Este de la NBA.

Oladipo anotó 32 puntos y los Pacers resistieron la recuperación local en la segunda mitad, hasta llevarse victoria. Para los Cavaliers y James fue la primera derrota en primera ronda en ocho años en una primera ronda de la postemporada.

Indiana estuvo en control desde el comienzo, abriendo con una ventaja de 21 puntos en el primer cuarto y liderando por 23 en el tercero.

Los Cavs volvieron a la carga y se acercaron a siete, pero Oladipo encestó un triple decisivo en las postrimerías.

Los Pacers superaron por completo a los tres veces campeones defensores de la Conferencia, cuya temporada regular turbulenta se ha trasladado a los playoffs.

James anotó 24 unidades con 12 asistencias y 10 rebotes, pero recibió poca ayuda, pues los otros cuatro titulares de Cleveland, Kevin Love, Jeff Greene, Rodney Hood y George Hill, apenas se aportaron 25 tantos.

Cleveland había ganado 14 juegos de primera ronda consecutivos, perdiendo por última vez el 22 de abril de 2010. Este miércoles será el segundo duelo en una llave en la que el favoritismo ya no es tan seguro.

