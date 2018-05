Postemporada de la NBA

Regreso triunfal de Stephen Curry, que da a Warriors segunda victoria

EFE

Stephen Curry tuvo un regreso triunfal y decisivo al aportar 28 puntos como reserva que permitieron a su equipo de los Warriors de Golden State vencer por 121-116 a los Pelicans de Nueva Orleans en el segundo partido de las semifinales de la Conferencia Oeste, que ahora dominan por 2-0 a mejor de siete.

Curry, que había estado casi seis semanas fuera de competición debido a una lesión que sufrió en la rodilla izquierda, no mostró para nada la falta de acción ni tampoco el salir de reserva al convertirse de inmediato en el mejor los Warriors. Curry, que jugó 27 minutos, anotó 8 de 15 tiros de campo, incluidos 5 de 10 triples, y 7-7 desde la línea de personal, además de capturar siete rebotes defensivos, repartió dos asistencias, recuperó tres balones, perdió seis y le señalaron dos faltas personales.

"Me he sentido muy a gusto en el campo, feliz del recibimiento que he tenido por parte de los aficionados y sobre todo por el triunfo importante que hemos logrado", declaró Curry al concluir el partido, que se jugó en el Oracle Arena de Oakland. La competición de la serie se traslada a Nueva Orleans, donde el viernes se jugará el tercer partido en el Smoothie King Center, campo de los Pelicans, y el cuarto también tendrá el mismo escenario, el domingo.

El alero Kevin Durant aportó 29 puntos como líder encestador de los Warriors, incluido un triple decisivo a falta de 3:10 minutos para el final que le dio a los Warriors la ventaja definitiva. Durant también repartió siete asistencias y capturó seis rebotes que ayudaron a los Warriors a conseguir el decimocuarto triunfo consecutivo de la fase final en su campo del Oracle Arena.

El ala-pívot Draymond Green ha recuperado su mejor forma y con un juego completo lo demostró al aportar un doble-doble de 20 puntos, 12 asistencias y nueve rebotes, mientras tuvo la difícil misión de marcar al pívot Anthony Davis a ambos lados del campo durante toda la noche. El escolta Andre Iguodala hizo sentir lo importante de sus puntos como titular y logró 15 tras anotar 5 de 8 tiros de campo, incluido un triple de tres intentos que le dio una ventaja importante a los Warriors en el cuarto periodo, además de acertar 4 de 7 desde la línea de personal.

Iguodala destacó dentro de la zona con ocho rebotes --siete defensivos--, dio dos asistencias, recuperó tres balones, perdió otros tres y puso un tapón. Mientras que el escolta Klay Thompson no tuvo su mejor noche en el juego ofensivo y acabó con 10 puntos tras fallar 16 de 20 tiros de campo, incluidos 9 de 11 intentos de triples.

Pero con la vuelta de Curry, la poca inspiración de Thompson al final no se convirtió en la causa de lo que hubiese sido una derrota segura de los Warriors. Davis se reivindicó una vez más como el mejor de los Pelicans al conseguir un doble-doble de 25 puntos y 15 rebotes, que al final no pudieron evitar la derrota del equipo de Nueva Orleans.

El base Jrue Holiday también destacó con 24 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias, pero al final la figura de Curry impidió que su aportación pudiese haber sido la merecedora del triunfo. Mientras que otro base, el veterano Rajon Rondo, mantuvo su gran nivel de juego individual y colectivo al conseguir un doble-doble monumental de 22 puntos y 12 asistencias, que pudo haber tenido mejor compensación de no haber sido por los tantos decisivos que lograron los Warriors en la recta final del partido.

El ala-pívot montenegrino español Nikola Mirotic también hizo una gran labor individual y de equipo que le permitió llegar a los 18 puntos con titular de los Pelicans. Mirotic jugó 39 minutos en los que anotó 7 de 16 tiros de campo, con 3 de 8 triples, y acertó 1 de 3 desde la línea de personal.

El exjugador del Real Madrid también tuvo presencia dentro de la pintura al capturar nueve rebotes --ocho defensivos--, dio una asistencia, y recuperó dos balones antes que fuese eliminado por seis faltas personales a falta de 2:43 minutos para el final. A pesar del ataque balanceado que presentaron los Pelicans, con los cinco titulares que tuvieron números de dos dígitos, al final no fue suficiente para superar para superar al ataque explosivo que presentaron los actuales campeones de la NBA, liderados de nuevo por la energía ganadora de Curry.

"Ha sido increíble ver como de inmediato le doy toda la energía al equipo e hizo vibrar a los aficionados que llenaron las gradas del campo", declaró el entrenador de los Warriors, Steve Kerr. "Esperábamos que tuviese algún tipo de cansancio en sus piernas tras la ausencia de la competición, pero de inmediato demostró que está en plenitud de forma". Curry, dos veces ganador del Premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, reivindicó una vez más que su mejor inspiración la tiene siempre cuando vuelve de una larga ausencia de la competición por causa de las lesiones.