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21 de marzo de 2026 - 10:00 p. m.

Bob Marley: el hombre que amaba al fútbol porque creía que era la libertad

Corría detrás de un balón como si corriera detrás de la libertad. Bob Marley no fue solo música: fue barrio, fue calle y fue fútbol. Amó el juego antes que el reggae. Y fue ese mismo amor el que, sin saberlo, lo llevó a descubrir la enfermedad que marcaría su final. Detrás de su historia hay una paradoja: el deporte que le dio vida también le anunció la muerte.

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Fernando Camilo Garzón

Fernando Camilo Garzón

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