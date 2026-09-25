El campeonato, organizado por la Federación Colombiana de Baloncesto, se extenderá hasta finales de noviembre y tendrá como uno de sus…

El baloncesto profesional colombiano volverá a las canchas el próximo 28 de septiembre , cuando comience la Liga Señal Colombia de Baloncesto Profesional 2026-II. La nueva temporada tendrá ocho equipos, se disputará en seis ciudades y contará con el debut de Capitanes de Bogotá , mientras que Cimarrones del Chocó no participará debido a las afectaciones que dejó la emergencia registrada en el departamento.

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Bogotá tendrá dos equipos: así será el regreso de la Liga Señal Colombia de Baloncesto

El campeonato, organizado por la Federación Colombiana de Baloncesto, se extenderá hasta finales de noviembre y tendrá como uno de sus objetivos preparar a los jugadores para los compromisos de la selección de Colombia masculina de mayores.

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La programación del torneo también estará marcada por un mensaje de solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto que golpeó al Pacífico colombiano, el suroccidente del país y el Eje Cafetero. La Federación expresó su respaldo a las familias damnificadas y envió un mensaje de fortaleza y esperanza a quienes afrontan las consecuencias de la emergencia.

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Ocho equipos y dos conferencias

La edición 2026-II tendrá a los ocho clubes distribuidos en dos conferencias. En la Conferencia A estarán Piratas de Bogotá, Motilones del Norte, Caimanes del Llano y el debutante Capitanes de Bogotá.

Piratas disputará sus partidos como local en el Coliseo El Salitre, en Bogotá; Motilones del Norte jugará en el Coliseo Toto Hernández de Cúcuta; Caimanes del Llano tendrá como escenario el Coliseo Álvaro Mesa Amaya de Villavicencio, mientras que Capitanes hará su estreno en el Coliseo Cayetano Cañizares de Bogotá.

La Conferencia B, por su parte, estará integrada por Paisas, Caribbean Storm Islands, Sabios de Manizales y Toros del Valle.

Paisas tendrá como casa el Coliseo Iván de Bedout de Medellín. Caribbean Storm Islands y Toros del Valle compartirán el Coliseo Evangelista Mora de Cali, mientras que Sabios de Manizales jugará en el Coliseo Mayor Jorge Arango Uribe.

De esta manera, el torneo volverá a llevar el baloncesto profesional a Bogotá, Cúcuta, Villavicencio, Medellín, Cali y Manizales, con la presencia de ciudades que tienen tradición en esta disciplina y nuevas organizaciones que buscan consolidarse dentro del campeonato nacional.

Una temporada conectada con la selección de Colombia

El calendario tendrá además una particularidad relacionada con la actividad internacional. La Liga finalizará antes del comienzo de la quinta ventana de las Clasificatorias al Mundial FIBA 2027, prevista para finales de noviembre.

La intención es que los jugadores que sean convocados a la selección de Colombia masculina de mayores puedan incorporarse de manera oportuna al equipo nacional y afrontar esa nueva etapa de las eliminatorias en buenas condiciones competitivas.

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En ese sentido, el torneo no solo tendrá como escenario la disputa por los resultados entre los clubes. La competencia también servirá como espacio para que jugadores, entrenadores y árbitros continúen su proceso de desarrollo dentro del baloncesto colombiano.

El regreso de la Liga también representa una nueva oportunidad para que los clubes mantengan activo el talento nacional durante una temporada que tendrá como protagonistas a ocho organizaciones y que, desde el 28 de septiembre, volverá a poner el baloncesto profesional en distintas regiones del país.

La ausencia de Cimarrones del Chocó, motivada por las afectaciones de la emergencia en el departamento, será una de las novedades de esta edición junto con la llegada de Capitanes de Bogotá, que se incorporará por primera vez al campeonato.

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