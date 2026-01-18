Caimanes de Barranquilla quedó a una victoria del título en la Liga Profesional de Béisbol

Caimanes de Barranquilla está 3-1 arriba en la serie final de la Liga Profesional de Béisbol. Foto: Caimanes de Barranquilla.

Caimanes de Barranquilla dio un golpe de autoridad este sábado en la Serie Final del béisbol profesional colombiano al vencer 8-1 a Tigres de Cartagena, en el estadio Once de Noviembre Abel Leal. Con el triunfo, la novena atlanticense quedó a un paso del título, que podría definirse este domingo.

Apenas 24 horas después de haber sido ampliamente superado 12-0, Caimanes se recompuso en el mismo escenario cartagenero y mostró carácter competitivo. La cita de este domingo 18 de enero, desde las 7:00 p.m., podría ser definitiva si los visitantes mantienen el impulso.

Gran parte del triunfo se explicó desde el montículo, con la sólida presentación del zurdo Luis Palacios como abridor. En 5.2 entradas de labor permitió apenas un imparable, otorgó una sola base por bolas y ponchó a dos rivales, controlando el ritmo del juego desde el primer episodio.

En contraste, el que quedó más expuesto en el cuadro local fue el diestro cubano Amauri Tamayo. El abridor de Tigres trabajó 4.2 entradas, pero fue duramente castigado por la ofensiva rival, que le conectó nueve imparables, convertidos en tres carreras que marcaron el desarrollo del partido.

La cuenta para Caimanes se abrió temprano. En el primer episodio, un batazo de imparable de Juniel Querecuto permitió la llegada al plato de Carlos Arroyo. A partir de ahí, la ofensiva visitante mostró una notoria mejoría colectiva, reflejada tanto en el marcador como en la presión constante.

Tigres descontó en el séptimo capítulo con un doble de Jorge Burgos que impulsó a Ronaldo Hernández, pero la reacción fue insuficiente. En el octavo episodio, los barranquilleros sentenciaron el juego con un rally demoledor. Carlos Martínez y Dilson Herrera aportaron imparables que cerraron la victoria.

El quinto duelo de la final se disputará este domingo en el estadio Once de Noviembre Abel Leal y podría ser definitivo. Tigres de Cartagena saldrá a evitar la eliminación y a seguir en la pelea por su séptimo título, mientras Caimanes buscará consagrarse campeón por decimocuarta vez.

