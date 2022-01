Cameron Smith con el trofeo del campeonato. Foto: Agencia AFP

Con marca incluida de 34 golpes bajo par, el australiano Cameron Smith consiguió su tercera victoria como profesional en el PGA Tour tras superar en una reñida ronda final al español y número uno del mundo Jon Rahm.

Once años tuvieron que pasar para que un jugador no estadounidense volviera a levantar el trofeo del Sentry Tournament of Champions, evento que año tras año abre el calendario de la máxima categoría del golf mundial y al que solo acceden los ganadores del año anterior.

Con un nivel superlativo durante los cuatro días de torneo, Cameron Smith demostró porqué en este momento es considerado uno de los mejores jugadores de Australia. El primer campeón en este 2022 no cedió ante la presión de Jon Rahm y terminó ganando en Maui con una histórica cifra de 34 golpes bajo par.

Ambos jugadores salieron a jugar la última ronda de competencia empatados en el primer puesto. Sin embargo, Smith tomó la delantera en el hoyo cinco y supo mantenerla hasta el último hoyo, en el que Rahm por poco logra ir a desempate en el espectacular campo de Plantation.

“Fue muy intenso, increíble porque Rahm y yo jugamos muy bien todo el día, es una victoria que no voy a olvidar por el resto de mi vida”, afirmó Smith. “Suena cliché, pero fui jugando tiro por tiro. Hablé con mi equipo antes de la ronda, queríamos llegar a -35 hoy, pero fallamos por uno, lo importante es que pude llevarme el triunfo”, culminó el jugador de 28 años y segundo en el pasado Masters.

Sin duda alguna, un torneo bastante especial para él, pues el último campeón no estadounidense de este evento había sido en 2010 su compatriota Geoff Ogilvy. Así mismo, por conseguir la cifra más baja en un torneo del PGA Tour que ostentaba desde el 2003 el surafricano Ernie Els con (-31).

Con el triunfo, Smith se lleva un cheque por 1.476.000 de los 8.2 millones de dólares que repartió el torneo en premios. Esta semana el PGA Tour se mantendrá en suelo hawaiano donde se jugará el Sony Open y que casualmente Cameron Smith ganó en 2020.