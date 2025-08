Casale se fue de RCN Radio: así lo despidieron sus compañeros

Antonio Casale, columnista de El Espectador y panelista en ESPN. Foto: El Espectador - José Vargas

El periodista deportivo Antonio Casale anunció este jueves al aire su salida de RCN Radio. La decisión fue tomada por los directivos de la cadena y fue difundida durante la emisión del programa En La Jugada, en el que el bogotano participó durante varios años.

“La compañía ha decidido que yo no voy a continuar prestando mis servicios en este lugar. Pensamos diferente, pero no por eso puedo dejar de ser agradecido con la empresa que me permitió hacer lo que más me gusta. Nos encontraremos en algún lugar del dial, porque es lo que más me gusta”, comentó Casale.

Su colega y amigo, Nicolás Samper, también de amplia experiencia radial y panelista en ESPN, le dedicó un mensaje en redes sociales: “Siempre mi admiración, mi respeto, mi amistad para siempre. Un tipo maravilloso y de buen corazón. Yo sé que el tiempo nos encontrará de nuevo trabajando juntos, porque ya la vida nos supo unir para siempre”.

Esa no fue la única muestra de solidaridad que recibió el experimentado periodista, quien, a pesar de su salida de RCN Radio, seguirá escribiendo su columna en El Espectador y continuará con sus labores como comentarista en ESPN.

Siempre mi admiración, mi respeto, mi amistad para siempre hacia @CasaleSports un tipo maravilloso y de buen corazón. Yo sé que el tiempo nos encontrará de nuevo trabajando juntos, porque ya la vida nos supo unir para siempre. — Nicolás Samper (@udsnoexisten) July 31, 2025

“Buen viento en ese próximo paso profesional querido amigo. Gracias por haberme sumado a su maravilloso equipo. Gracias por confiar en mí siempre. La amistad sigue. A igual que la vida que, por cierto, apenas empieza. Abrazo eterno de gol”, le escribió Jotas Mantilla.

Andres Marocco, también columnista de este diario, también tuvo presente a su colega. “Antonio y yo tenemos muchas horas al aire y nunca conocí mejor persona en los medios de este país. Hoy celebro su talento y amistad incondicional. Arriba Casale”, publicó el santandereano en sus redes.

Foto de una de las grandes épocas de nuestras vidas con ⁦@martindefranci1⁩ y ⁦@CasaleSports⁩ hace años. Antonio y yo tenemos muchas horas al aire y nunca conocí mejor persona en los medios de este país. Hoy celebro su talento y amistad incondicional. Arriba Casale ! pic.twitter.com/fYj7auHuPw — Andres Marocco (@andresmarocco) August 1, 2025

También se pronunció Guillermo Arango, comentarista de Win Sports, quien definió a Casale como un “gran jefe, líder, profesional, amigo; pero sobre todo un TIPAZO en mayúsculas. El primero que me dio la oportunidad en medios, un crack, el éxito te persigue viejo Toño, el destino nos reencontrará seguramente”.

Mauricio Silva, quien al igual que Casale es confeso hincha de Millonarios, coincidió con otros colegas al definirlo como un buen tipo y le deseó “lo mejor para él en sus nuevos proyectos”. En esa misma línea también habló José Orlando Ascencio, que aseguró que “vendrán muchas cosas buenas para él”.

El puesto que tenía Casale en RCN Radio ahora será de Juan Felipe Cadavid, quien ya trabajó en la cadena antes de irse a Caracol Radio para trabajar junto a César Augusto Londoño en El Pulso del Fútbol.

