🎙 🇩🇪@MaxSchachmann : « Je ne m’attendais pas à ça, c’était une journée de folie. Je suis fier de l'équipe, nous allons en profiter.»



🎙 🇩🇪@MaxSchachmann: « I was not expecting this, it was a crazy day. It makes me proud of the team and we will enjoy it now. »#ParisNice pic.twitter.com/0TfgoCsE4W