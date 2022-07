Adiós, Dinamarca, Francia nos espera

El pelotón ha tenido que estar precavido con la lluvia, persistente desde el inicio de la carrera, el viernes pasado, en Copenhague. (Photo by Mads Claus Rasmussen / RITZAU SCANPIX / AFP) Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN

Dunkerque será la ciudad que acoja la salida de la cuarta etapa del Tour de Francia este martes. Serán 171,5 kilómetros en una etapa llana que hará olvidar los tres días caóticos que marcaron el inicio de la Grande Boucle en Dinamarca. A pesar de la masiva acogida de los aficionados, el periplo danés de la carrera ha sido una auténtica pesadilla para el pelotón, en especial para el equipo de uno de los representantes colombianos de la carrera: Rigoberto Urán. “Llevamos tres días de fiesta en Dinamarca. Estamos en un país muy bonito, con mucha tradición con el ciclismo y que sigue de cerca el Tour”, aseguró el “toro de Urrao” ayer al término de la tercera etapa.

Sin embargo, Urán ha sido víctima de los vientos y las fuertes lluvias que mediaron la competencia desde la largada en Copenhague, el viernes. Ayer, en la tercera etapa, que ganó Dylan Groenewegen (Bike Exchange), Rigoberto se cayó por segunda vez en la competencia, perdiendo 39 segundos más de diferencia contra Wout Van Aert (Jumbo - Visma), líder de la competencia. “Fue un día muy difícil, complicado por una caída justo antes del puente. Afortunadamente, gracias al gran trabajo de mi equipo, pudimos volver a conectar. Nos costó mucho, pero se salvó. Todo bien y no pasó nada”, afirmó Urán, quien está en el puesto 110 de la tabla general, a dos minutos de Van Aert.

En contraste con la mala suerte que ha vivido Urán, Nairo Quintana ha sorprendido por la buena forma que ha mantenido en el inicio de la competencia. Desde la contrarreloj de Copenhague dio buenas sensaciones, perdiendo menos de un minuto (49 segundos) con el ganador del día. Incluso, con mejor rendimiento que el de Urán.

Nairo lo tiene claro: su objetivo es pelear un sitio en el podio. A pesar de los nervios y el estrés que han causado los tres días complicados en Dinamarca, la ambición de Quintana va de la mano con lo que mostró durante el fin de semana. “Las sensaciones que tengo son buenas. Junto con el equipo nos hemos marcado como objetivo hacer una buena general y acabar lo más arriba posible, buscando el podio”, dijo Nairo al comienzo de la competencia.

“Todos los directores nos dicen que hay que estar entre los diez primeros... y somos casi 200. Eso muestra lo difícil que es”, concluyó el ciclista antes de partir a Dunkerque para retomar mañana la competencia. Ayer, Nairo figuró sorpresivamente en el final de la etapa dentro del lote principal del que surgió el esprint que dejó al ganador. El ciclista de Cómbita no perdió segundos en la general (es 27 a 56 segundos), pero sí dejó ver que en el Arkea si no es él, probablemente no sea ninguno.

En la competencia no están su hermano Dayer ni Winner Anacona, habituales escuderos de Nairo, y tampoco ha mostrado buena forma el otro pedalista con perfil de montaña: Warren Barguil. Sumado a esto, ayer se cayó, sin mayores consecuencias, Maxime Bouet, compañero de Quintana. “Hemos llegado bien. Un compañero del equipo ha caído, pero no parece grave”, señaló Nairo.

Daniel Felipe Martínez, tercer mosquetero colombiano, se mantiene en un desempeño que lo tiene cerca del grupo de los favoritos. Su forma es la esperada: fue el mejor colombiano en la contrarreloj y es el mejor ubicado en la general (puesto 22 a 51 segundos). Con Martínez en ese estado, el Ineos llega cómodo a Francia. Los reflectores están sobre los esprínteres y Van Aert, que porta la camiseta amarilla, pero ha llegado de segundo en las tres etapas. En la contrarreloj lo sorprendió Lampaert, el sábado se impuso Fabio Jakobsen (Quick-Step) y ayer, en el foto finish, Groenewegen ganó por milímetros.