Alberto Contador estará en El Giro de Rigo, en Quindío

Redacción deportes

El exciclista español Alberto Contador, que ganó las tres grandes vueltas, confirmó este lunes su participación en "El Giro de Rigo", que organiza el colombiano Rigoberto Urán, del equipo Education First, y cuyo trazado recorrerá una importante región cafetera de su país.



"Hola hola, hoy tengo que anunciar una cosa que me hace muchísima ilusión, y es que dentro de muy poquito visitaré Colombia, pero esta vez con bicicleta, primera visita a Colombia para montar en bicicleta con todos vosotros que me transmitís siempre todo vuestro cariño", dice Contador en un vídeo publicado por los organizadores.



La carrera, que el 3 de noviembre recorrerá hasta diez poblaciones del departamento del Quindío, cuya capital es Armenia, tendrá dos trazados: uno de 95 kilómetros y otro de 145 kilómetros, y en ambos podrán participar ciclistas aficionados.



"La vamos a pasar genial, así que no hay excusas, que todavía hay tiempo para entrenar bien y nos vemos pronto", afirmó.



Contador ganó dos ediciones del Giro de Italia (2008 y 2015), dos del Tour de Francia (2007 y 2009) y tres de la Vuelta a España (2008, 2012 y 2014).

En la primera edición de "El Giro de Rigo" celebrada el año pasado en el departamento de Antioquia, del que es capital Medellín, participó el británico Chris Froome, cuádruple campeón del Tour de Francia.