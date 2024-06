Alejandro Osorio, ganador de la tercera etapa de la Vuelta a Colombia

Alejandro Osorio venció en la línea de meta a Sergio Luis Henao. Foto: Fedeciclismo

El ciclista antioqueño Alejandro ‘Pony’ Osorio de GW Erco Shimano se impuso este lunes en la tercera etapa de la Vuelta a Colombia, que tuvo un recorrido total de 168,6 kilómetros entre Cota, Cundinamarca, y Mariquita, Tolima.

El campeón nacional de ruta registró un tiempo de 3 horas, 46 minutos y 22 segundos y sumó su segunda victoria de etapa tras la conseguida el domingo en Tocancipá.

Alejandro Osorio ganó en Mariquita @Vueltacolombia1 pic.twitter.com/3IViSST5yd — A Puro Pedal (@APuroPedalCol) June 17, 2024

El corredor de 26 años venció en la línea de meta al experimentado Sergio Luis Henao de Nu Colombia y Juan Tito Rendón del Orgullo Paisa cerró el podio de la jornada.

“Le dedico el triunfo a mis compañeros porque sin ellos esto no sería posible. Inicialmente, íbamos a lanzar a Arroyave, pero cuando yo vi que la carrera iba tan dura, decidí partir porque si no perdíamos la etapa. Mañana me pondré el overol para ayudar a mis compañeros; Buga es buena para mí.”, dijo el Pony Osorio al finalizar la carrera.

“Es una temporada de ensueño. Cuando era pequeño quería ser profesional y bueno, se me está dando con victorias. Todavía tengo el sueño de volver a Europa”, agregó.

🎙️ Nuestro corredor y actual campeón nacional de Ruta, Alejandro Osorio, habla sobre sus dos victorias consecutivas en la #VColombia2024 @Vueltacolombia1



Orgullo #GWErcoSHIMANO 🇨🇴💚



🎥 @mundociclistico pic.twitter.com/jGdQNwZvMF — GW Erco Shimano (@GWErcoColombia) June 17, 2024

La clasificación general sigue siendo liderada por Rodrigo Contreras (Nu Colombia), quien le saca 44 segundos de ventaja a Diego Camargo (Petrolike) y 48 a Adrián Camilo Bustamente (GW Erco Shimano).

Este martes se disputará la cuarta etapa de la ronda colombiana, que se llevará a cabo entre Mariquita y el Alto de Letras, un recorrido montañoso de 143,4 kilómetros con varios repechos y llegada en alto. Será una jornada decisiva.

Así va la clasificación general de la Vuelta a Colombia 2024

1. Rodrigo Contreras (COL/Nu Colombia) – 11:20:42

2. Diego Andrés Camargo (COL/Petrolike) a 0:44

3. Adrián Bustamante (COL/GW-Erco-Shimano) a 0:48

4. Wilson Estiben Peña (COL/Sistecrédito) a 0:50

5. Javier Jamaica (COL/Medellín) a 1:03

6. Yeison Sebastián Reyes (COL/Sistecrédito) a 1:04

7. Jonathan Klever Caicedo (ECU/Petrolike) a 1:10

8. Yesid Albeiro Pira (COL/ALC Manizales 100H-Caldas) a 1:12

9. Cristian David Rico (COL/Petrolike) a 1:13

10. Alejandro Osorio (COL/GW-Erco-Shimano) a 1:15

¡Resultados provisionales!



Etapa 3️⃣ #VColombia2024 🔥🔥🇨🇴👏



Victoria con Alejandro Osorio y terceros en la General con Adrián Bustamante.



Somos #GWErcoSHIMANO 💚 pic.twitter.com/QRCOg5cVoe — GW Erco Shimano (@GWErcoColombia) June 17, 2024

